Боец ВСУ объяснил, почему ЧВК «Вагнер» еще не взяла Бахмут

Украинский военный: ЧВК «Вагнер» при наступлении на Артемовск мешают погодные условия

28 февраля 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Погодные условия мешают ЧВК «Вагнер» при наступлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцам ЧВК «Вагнер» могут помешать взять под свой контроль Бахмут (Артемовск) грязь и болото на дорогах, возникшие из-за ранней оттепели. Об этом заявил командир украинской фронтовой ракетной артиллерийской батареи. «Обе стороны остаются на своих позициях, потому что, как видите, весна — это грязь. Таким образом, двигаться вперед невозможно», — заявил он Reuters. По его словам, Южная часть Бахмута — единственная территория, которую можно охарактеризовать как находящуюся под контролем Украины. Во всех остальных районах ситуация непредсказуема. Ранее командир взвода группы ЧВК «Вагнер» рассказал, что до центра Бахмута российским военынм осталось пройти меньше двух километров. Солдаты Вооруженных сил Украины продолжают держать оборону, но все равно «падают духом». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о взятии под контроль села Берховка под Бахмутом.

Бойцам ЧВК «Вагнер» могут помешать взять под свой контроль Бахмут (Артемовск) грязь и болото на дорогах, возникшие из-за ранней оттепели. Об этом заявил командир украинской фронтовой ракетной артиллерийской батареи. «Обе стороны остаются на своих позициях, потому что, как видите, весна — это грязь. Таким образом, двигаться вперед невозможно», — заявил он Reuters. По его словам, Южная часть Бахмута — единственная территория, которую можно охарактеризовать как находящуюся под контролем Украины. Во всех остальных районах ситуация непредсказуема. Ранее командир взвода группы ЧВК «Вагнер» рассказал, что до центра Бахмута российским военынм осталось пройти меньше двух километров. Солдаты Вооруженных сил Украины продолжают держать оборону, но все равно «падают духом». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о взятии под контроль села Берховка под Бахмутом.