Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл, сколько метров осталось пройти до центра Бахмута

Боец ЧВК «Вагнер»: до центра Бахмута осталось пройти 1740 метров
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Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ теряют боевой дух в битве за Бахмут Фото:
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До центра Бахмута (Артемовска) осталось пройти 1740 метров. Об этом заявил командир взвода группы ЧВК «Вагнер».

«До центра Бахмута от передовых позиций осталось [пройти] 1740 метров. Противник держит оборону, но все равно духом падает. Начинает отступление», — заявил командир одного из подразделений «Вагнера» в беседе с РИА Новости.

По словам бойца, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают держать оборону, но все равно «падают духом». Он также отметил, что в Бахмуте сейчас продолжаются ожесточенные бои. Бойцы «Вагнера» продвигаются не слишком быстро в битве за город, так как украинское командование быстро восполняет потери личного состава, заключил военный.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль села Берховка под Бахмутом. Также стало известно, что на Западе допустили вывод украинских войск из города.

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До центра Бахмута (Артемовска) осталось пройти 1740 метров. Об этом заявил командир взвода группы ЧВК «Вагнер». «До центра Бахмута от передовых позиций осталось [пройти] 1740 метров. Противник держит оборону, но все равно духом падает. Начинает отступление», — заявил командир одного из подразделений «Вагнера» в беседе с РИА Новости. По словам бойца, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают держать оборону, но все равно «падают духом». Он также отметил, что в Бахмуте сейчас продолжаются ожесточенные бои. Бойцы «Вагнера» продвигаются не слишком быстро в битве за город, так как украинское командование быстро восполняет потери личного состава, заключил военный. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль села Берховка под Бахмутом. Также стало известно, что на Западе допустили вывод украинских войск из города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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