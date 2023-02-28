Самолеты, летящие в Петербург, развернули из-за НЛО. Фото

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Аэропорт Внуково. Москва, turkish airlines, авиация, самолет, авиасообщение
Самолеты, летящие в Санкт-Петербург были развернуты Фото:
новость из сюжета
Над Санкт-Петербургом обнаружили НЛО

Рейсы, проходящие через воздушное пространство Санкт-Петербурга развернули обратно из-за НЛО. Об этом говорят данные Flightradar24.

«Все рейсы, которые проходят через воздушное пространство Петербурга — развернули обратно. Рейсы на Питер из столицы делают круги или возвращаются в Москву», — говорится в данных Flightradar24.

Ранее стало известно, что в небе над Санкт-Петербургом были подняты истребители. По данным СМИ, причиной тому стал неопознанный летающий объект. Также сообщалось, что аэропорт Пулково не принимает самолеты.

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Рейсы, проходящие через воздушное пространство Санкт-Петербурга развернули обратно из-за НЛО. Об этом говорят данные Flightradar24. «Все рейсы, которые проходят через воздушное пространство Петербурга — развернули обратно. Рейсы на Питер из столицы делают круги или возвращаются в Москву», — говорится в данных Flightradar24. Ранее стало известно, что в небе над Санкт-Петербургом были подняты истребители. По данным СМИ, причиной тому стал неопознанный летающий объект. Также сообщалось, что аэропорт Пулково не принимает самолеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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