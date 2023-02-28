Самолеты, летящие в Петербург, развернули из-за НЛО. Фото 28 февраля 2023 в 13:05 Размер текста - 17 + Самолеты, летящие в Санкт-Петербург были развернуты Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Над Санкт-Петербургом обнаружили НЛО Рейсы, проходящие через воздушное пространство Санкт-Петербурга развернули обратно из-за НЛО. Об этом говорят данные Flightradar24. «Все рейсы, которые проходят через воздушное пространство Петербурга — развернули обратно. Рейсы на Питер из столицы делают круги или возвращаются в Москву», — говорится в данных Flightradar24. Ранее стало известно, что в небе над Санкт-Петербургом были подняты истребители. По данным СМИ, причиной тому стал неопознанный летающий объект. Также сообщалось, что аэропорт Пулково не принимает самолеты. Фото: сервис Flightradar Фото: сервис Flightradar Рейсы, проходящие через воздушное пространство Санкт-Петербурга развернули обратно из-за НЛО. Об этом говорят данные Flightradar24. «Все рейсы, которые проходят через воздушное пространство Петербурга — развернули обратно. Рейсы на Питер из столицы делают круги или возвращаются в Москву», — говорится в данных Flightradar24. Ранее стало известно, что в небе над Санкт-Петербургом были подняты истребители. По данным СМИ, причиной тому стал неопознанный летающий объект. Также сообщалось, что аэропорт Пулково не принимает самолеты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям