Рейсы, проходящие через воздушное пространство Санкт-Петербурга развернули обратно из-за НЛО. Об этом говорят данные Flightradar24.
«Все рейсы, которые проходят через воздушное пространство Петербурга — развернули обратно. Рейсы на Питер из столицы делают круги или возвращаются в Москву», — говорится в данных Flightradar24.
Ранее стало известно, что в небе над Санкт-Петербургом были подняты истребители. По данным СМИ, причиной тому стал неопознанный летающий объект. Также сообщалось, что аэропорт Пулково не принимает самолеты.
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