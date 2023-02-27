Бастрыкин потребовал от подчиненных усилить контроль над расселением проблемного поселка в ХМАО

Бастрыкин потребовал от главы СК ХМАО доложить о ходе уголовного дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СК ХМАО Михаила Мокшина доложить о результатах расследования уголовного дела о расселении аварийного поселка Беловежского в Нижневартовске. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале ведомства.

«Глава СК РФ [Бастрыкин] затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей поселка Беловежского города Нижневартовска. Михаилу Мокшину поручено представить доклад о проведенных следственных действиях и установленных на данный момент обстоятельствах, о принимаемых мерах к восстановлению прав жителей указанного поселка», — указано в публикации.

Как указано в сообщении telegram-канала, в социальных сетях сообщается о 80 семьях, живущих в деревянных домах. Большая часть строений признана аварийными, их должны расселить до конца 2024 года. «Отмечается, что органы местного самоуправления не принимают мер к очистке придомовых территорий от снега и луж. Кроме того, детям сложно попасть на занятия в школу из-за отсутствия автобусного сообщения», — отметили в СК.

Ранее URA.RU писало о возбуждении уголовного дела о нарушении жилищных прав собственников в Беловежском. Мэрия Нижневартовска ответила, что находится в постоянном контакте с жителями и регулярно чистят территорию от снега, а автобусный маршрут разрабатывается.