Борт «Уральских авиалиний» готовится к посадке в Пулково после сообщения об НЛО

28 февраля 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Аэропорт Пулково, в который летит борт «Уральских авиалиний», готов принимать борт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Над Санкт-Петербургом обнаружили НЛО Рейс «Уральских авиалиний», который летит из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, получил разрешение на посадку, несмотря на сообщения о том, что аэропорт Пулково закрыт из-за неопознанного летающего объекта. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. «Рейс U6-623 Екатеринбург — Санкт-Петербург готовится к посадке в аэропорт Пулково точно по расписанию», — заявили представители уральской компании. Ранее самолеты, направляемые в Санкт-Петербург, разворачивались и летели на посадку в ближайшие аэропорты. Ранее СМИ сообщали о закрытии неба над Санкт-Петербургом в радиусе 200 километров из-за неопознанного объекта в небе. Telegram-каналы говорили о введении плана «Ковер». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что аэропорт Пулково закрыли из-за указа от Минобороны РФ. В настоящее время план «Ковер» отменен.

Рейс «Уральских авиалиний», который летит из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, получил разрешение на посадку, несмотря на сообщения о том, что аэропорт Пулково закрыт из-за неопознанного летающего объекта. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. «Рейс U6-623 Екатеринбург — Санкт-Петербург готовится к посадке в аэропорт Пулково точно по расписанию», — заявили представители уральской компании. Ранее самолеты, направляемые в Санкт-Петербург, разворачивались и летели на посадку в ближайшие аэропорты. Ранее СМИ сообщали о закрытии неба над Санкт-Петербургом в радиусе 200 километров из-за неопознанного объекта в небе. Telegram-каналы говорили о введении плана «Ковер». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что аэропорт Пулково закрыли из-за указа от Минобороны РФ. В настоящее время план «Ковер» отменен.