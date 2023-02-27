27 февраля 2023

Борт «Уральских авиалиний» готовится к посадке в Пулково после сообщения об НЛО

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, взлет самолета, самолет в воздухе, airbus320, эйрбас320
Аэропорт Пулково, в который летит борт «Уральских авиалиний», готов принимать борт Фото:
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Над Санкт-Петербургом обнаружили НЛО

Рейс «Уральских авиалиний», который летит из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, получил разрешение на посадку, несмотря на сообщения о том, что аэропорт Пулково закрыт из-за неопознанного летающего объекта. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Рейс U6-623 Екатеринбург — Санкт-Петербург готовится к посадке в аэропорт Пулково точно по расписанию», — заявили представители уральской компании. Ранее самолеты, направляемые в Санкт-Петербург, разворачивались и летели на посадку в ближайшие аэропорты.

Ранее СМИ сообщали о закрытии неба над Санкт-Петербургом в радиусе 200 километров из-за неопознанного объекта в небе. Telegram-каналы говорили о введении плана «Ковер». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что аэропорт Пулково закрыли из-за указа от Минобороны РФ. В настоящее время план «Ковер» отменен.

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Рейс «Уральских авиалиний», который летит из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, получил разрешение на посадку, несмотря на сообщения о том, что аэропорт Пулково закрыт из-за неопознанного летающего объекта. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. «Рейс U6-623 Екатеринбург — Санкт-Петербург готовится к посадке в аэропорт Пулково точно по расписанию», — заявили представители уральской компании. Ранее самолеты, направляемые в Санкт-Петербург, разворачивались и летели на посадку в ближайшие аэропорты. Ранее СМИ сообщали о закрытии неба над Санкт-Петербургом в радиусе 200 километров из-за неопознанного объекта в небе. Telegram-каналы говорили о введении плана «Ковер». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что аэропорт Пулково закрыли из-за указа от Минобороны РФ. В настоящее время план «Ковер» отменен.
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