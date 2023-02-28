Мэру Екатеринбурга, чиновникам и депутатам поднимут зарплаты

Гордума рассмотрит документ в ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главе Екатеринбурга Алексею Орлову, чиновникам его администрации, спикеру думы Игорю Володину, его заму Виктору Тестову и депутату Ире Овчинниковой (лидер думской фракции «Единой России») поднимут зарплаты. Соответствующий проект размещен на сайте гордумы, его рассмотрят в ближайшее время.

Зарплата Орлова состоит из оклада (63,9 тысячи рублей), ежемесячного поощрения, надбавки за работу с секретными материалами (их размер устанавливается федеральными нормами) и единовременной выплаты при уходе в отпуск (127,8 тысячи). Депутатам предложили поднять ежемесячное денежное поощрение для Орлова со 191,7 тысячи рублей до 217,3 тысячи. Объем средств, ежегодно закладываемых в бюджет на надбавки для мэра, таким образом, увеличивается с 2,8 миллиона рублей до 3,1 млн.

Точно так же складываются зарплаты Володина, Тестова и Овчинниковой. Ежемесячное поощрение Володина предлагается поднять со 149,5 тысячи рублей до 170,2 тысячи, Тестова — со 113,9 тысячи рублей до 128,9 тысячи, Овчинниковой — с 87,4 тысячи рублей до 100,8 тысячи. Кроме того, увеличиваются поощрения для председателя муниципальной Счетной платы Александра Гетманчука, его зама и аудиторов.

В последний раз порядок формирования зарплат упомянутых должностных лиц менялся в конце 2021 года — их стали выплачивать по тому же принципу, что первым лицам региона. Считается, что это привело к увеличению зарплат, хотя в мэрии отрицали.

В случае вступления поправок в силу рядовым чиновникам «за особые условия муниципальной службы» ежемесячно будут доплачивать не по четыре оклада в год, как сейчас, а по шесть, за выслугу лет — по четыре оклада в год (сейчас три). А за работу с гостайной — по два оклада (сейчас полтора).

Это позволит администрации конкурировать с областным правительством за кадры, объяснил URA.RU статусный муниципальный служащий. «Сейчас зарплаты в „городе“ и „области“ несопоставимы. Это отрицательно сказывается на качестве менеджмента», — сказал он.