Ветеран чеченской войны раскрыл, какое качество может помешать солдатам на СВО

Ветеран чеченской войны предостерег солдат СВО от излишнего героизма

28 февраля 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Свердловский ветеран боевых действий в Чечне поделился опытом с участниками СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для успешного ведения боя в зоне СВО солдаты не должны быть самоуверенными. Данное качество только мешает, когда речь идет об успешном выполнении задач спецоперации. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился ветеран боевых действий в Чечне Анатолий из Алапаевска (Свердловская область). «Псевдоуверенные люди обладают преувеличенным чувством собственной значимости. Такие люди совершают действия, которые влекут за собой печальные последствия. Солдаты, выполняющие задачи в зоне боевых действий, должны подчиняться командованию, а не проявлять излишний героизм. Каждое действие солдата должно быть продуманно наперед. Это поможет спасти свою жизнь и не рисковать жизнями своих товарищей», — отметил Анатолий в разговоре с журналистом агентства. Ранее URA.RU писало, что свердловчанин Александр Власовских, прошедший чеченскую войну, ушел участвовать в спецоперации после получения повестки. Мужчина стал героем патриотических пабликов и telegram-каналов, так как вдохновил многих своим настроем.

Для успешного ведения боя в зоне СВО солдаты не должны быть самоуверенными. Данное качество только мешает, когда речь идет об успешном выполнении задач спецоперации. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился ветеран боевых действий в Чечне Анатолий из Алапаевска (Свердловская область). «Псевдоуверенные люди обладают преувеличенным чувством собственной значимости. Такие люди совершают действия, которые влекут за собой печальные последствия. Солдаты, выполняющие задачи в зоне боевых действий, должны подчиняться командованию, а не проявлять излишний героизм. Каждое действие солдата должно быть продуманно наперед. Это поможет спасти свою жизнь и не рисковать жизнями своих товарищей», — отметил Анатолий в разговоре с журналистом агентства. Ранее URA.RU писало, что свердловчанин Александр Власовских, прошедший чеченскую войну, ушел участвовать в спецоперации после получения повестки. Мужчина стал героем патриотических пабликов и telegram-каналов, так как вдохновил многих своим настроем.