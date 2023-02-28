Ветеран чеченской войны раскрыл, какое качество может помешать солдатам на СВО

Ветеран чеченской войны предостерег солдат СВО от излишнего героизма
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Отправка призывников. Курган , армия, солдаты, призывники, призывной пункт
Свердловский ветеран боевых действий в Чечне поделился опытом с участниками СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для успешного ведения боя в зоне СВО солдаты не должны быть самоуверенными. Данное качество только мешает, когда речь идет об успешном выполнении задач спецоперации. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился ветеран боевых действий в Чечне Анатолий из Алапаевска (Свердловская область).

«Псевдоуверенные люди обладают преувеличенным чувством собственной значимости. Такие люди совершают действия, которые влекут за собой печальные последствия. Солдаты, выполняющие задачи в зоне боевых действий, должны подчиняться командованию, а не проявлять излишний героизм. Каждое действие солдата должно быть продуманно наперед. Это поможет спасти свою жизнь и не рисковать жизнями своих товарищей», — отметил Анатолий в разговоре с журналистом агентства.

Ранее URA.RU писало, что свердловчанин Александр Власовских, прошедший чеченскую войну, ушел участвовать в спецоперации после получения повестки. Мужчина стал героем патриотических пабликов и telegram-каналов, так как вдохновил многих своим настроем.

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Для успешного ведения боя в зоне СВО солдаты не должны быть самоуверенными. Данное качество только мешает, когда речь идет об успешном выполнении задач спецоперации. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился ветеран боевых действий в Чечне Анатолий из Алапаевска (Свердловская область). «Псевдоуверенные люди обладают преувеличенным чувством собственной значимости. Такие люди совершают действия, которые влекут за собой печальные последствия. Солдаты, выполняющие задачи в зоне боевых действий, должны подчиняться командованию, а не проявлять излишний героизм. Каждое действие солдата должно быть продуманно наперед. Это поможет спасти свою жизнь и не рисковать жизнями своих товарищей», — отметил Анатолий в разговоре с журналистом агентства. Ранее URA.RU писало, что свердловчанин Александр Власовских, прошедший чеченскую войну, ушел участвовать в спецоперации после получения повестки. Мужчина стал героем патриотических пабликов и telegram-каналов, так как вдохновил многих своим настроем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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