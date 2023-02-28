Терапевт Кривцова объяснила, когда может быть вреден пост

Терапевт Кривцова: во время и после гриппа нужно воздержаться от соблюдения поста

01 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

В весенний период идет понижение клеточного иммунитета, подчеркнула Екатерина Кривцова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При заболевании гриппом, COVID-19, другими вирусными инфекциями, и после перенесенной болезни, пока врачи не констатировали полное отсутствие отдаленных осложнений, от соблюдения поста стоит воздержаться. Об этом в беседе с URA.RU заявила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор Екатерина Кривцова. «Осенне-весенний сезон — это всегда понижение клеточного иммунитета и соответственно повышение массовости заболеваниями вирусными инфекциями — ОРВИ, гриппом, коронавирусом. Конечно же, и идеология конфессиональная, и врачи считают, что в остром состоянии не надо придерживаться жестких догм. Система питания должна поддерживать человека в период его излечения, в период перенесения инфекций. Как только он вышел в состояние после заболевания, так называемый „отдаленный период“, и врачи констатировали отсутствие отдаленных осложнений, только тогда пациент может принять решение, как он соединит здоровье, соответственно тело, и ментально-духовное воззрение, к которым имеет отношение пост», — объяснила Екатерина Кривцова. По словам терапевта, в период болезни человеку необходима, в частности, белковая пища. «Обязательно длинные углеводы, клетчатка и тот самый белковый бульон, который и решает вопрос дезинтоксикации [при болезни]. Вспомните наших бабушек. Куринным бульоном спасались даже в годы Великой Отечественной войны. Другое дело, что в православной конфессии считается белковая пища невозможной. Но все христианские догмы говорят о том, что во время заболевания рекомендовано прежде всего поддерживать тот режим, который улучшает качество выздоравливания человека. Не нужно есть острое, кислое, сладкое, применять специи, потому что это может вызвать осложнения ЖКТ и усугубить течение инфекционной патологии. Естественно нельзя употреблять тяжело перевариваемую пищу или консерванты, которые долго хранятся», — добавила Кривцова. Православный Великий пост начался 27 февраля. Продлится он до 15 апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При заболевании гриппом, COVID-19, другими вирусными инфекциями, и после перенесенной болезни, пока врачи не констатировали полное отсутствие отдаленных осложнений, от соблюдения поста стоит воздержаться. Об этом в беседе с URA.RU заявила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор Екатерина Кривцова. «Осенне-весенний сезон — это всегда понижение клеточного иммунитета и соответственно повышение массовости заболеваниями вирусными инфекциями — ОРВИ, гриппом, коронавирусом. Конечно же, и идеология конфессиональная, и врачи считают, что в остром состоянии не надо придерживаться жестких догм. Система питания должна поддерживать человека в период его излечения, в период перенесения инфекций. Как только он вышел в состояние после заболевания, так называемый „отдаленный период“, и врачи констатировали отсутствие отдаленных осложнений, только тогда пациент может принять решение, как он соединит здоровье, соответственно тело, и ментально-духовное воззрение, к которым имеет отношение пост», — объяснила Екатерина Кривцова. По словам терапевта, в период болезни человеку необходима, в частности, белковая пища. «Обязательно длинные углеводы, клетчатка и тот самый белковый бульон, который и решает вопрос дезинтоксикации [при болезни]. Вспомните наших бабушек. Куринным бульоном спасались даже в годы Великой Отечественной войны. Другое дело, что в православной конфессии считается белковая пища невозможной. Но все христианские догмы говорят о том, что во время заболевания рекомендовано прежде всего поддерживать тот режим, который улучшает качество выздоравливания человека. Не нужно есть острое, кислое, сладкое, применять специи, потому что это может вызвать осложнения ЖКТ и усугубить течение инфекционной патологии. Естественно нельзя употреблять тяжело перевариваемую пищу или консерванты, которые долго хранятся», — добавила Кривцова. Православный Великий пост начался 27 февраля. Продлится он до 15 апреля.