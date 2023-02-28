У субкультуры «ЧВК Редан» появилась оппозиция Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) противники движения «ЧВК Редан» планируют сорвать собрание в одном из торговых центров города. О появлении нового движения «Анти „Редан“» журналисту URA.RU сообщил источник в силовых структурах города.

«Подростки, выступающие против «ЧВК Редан», создают региональные сообщества. Одна из сургутских групп «ЧВК Редан» опубликовала в социальной сети «Вконтакте» планы по организации встречи 5 марта в торговом центре «Росич», но удалила пост после того, как его скриншот разместили в своем канале оппозиционеры из «Анти «Редан»», — рассказал инсайдер.

В УМВД по ХМАО корреспонденту агентства сообщили, что в Сургуте подростки из «ЧВК Редан» не были замечены в противоправных деяниях и громких акциях. Оппозиционеры из «Анти «Редан» тоже пока не попадались в поле зрения окружной полиции.

Ранее URA.RU писало о том, кто такие «ЧВК Редан» . Сторонники подростковой субкультуры устроили первую крупную встречу в Екатеринбурге. В других городах России членов «ЧВК Редан» массово задерживали сотрудники полиции из-за беспорядков. Кроме того, в СМИ появлялась информация о массовых сходках участников группировки в украинских городах: Киеве, Львове и Харькове, отмечает VSE42.Ru.