Пентагон заявил, что Украина может никогда не получить истребители F-16

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, stock, ф-16, ф16, f16
В США сомневаются по поводу реальности поставок самолетов Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вовсе не получить американские истребители F-16, соответственно нет никаких оснований начинать обучение украинских военных использованию такой техники. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

«Украина, возможно, никогда не получит истребители F-16», — передает слова Кола американская телевизионная сеть C-SPAN. Он добавил, что США еще не начинали обучение украинских военных управлению таких самолетов, в связи с туманными перспективами их передачи украинской армии. Колин Кол подчеркнул, что срок доставки американских истребителей составит 18 месяцев, что практически равняется длительности подготовки к управлению ими.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден провел секретный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором по-прежнему продемонстрировал свой отказ на поставку Украине истребителей F-16. В Белом доме также официально подтвердили, что вопрос о поставках самолетов не будет решен в ближайшее время, передает RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вовсе не получить американские истребители F-16, соответственно нет никаких оснований начинать обучение украинских военных использованию такой техники. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. «Украина, возможно, никогда не получит истребители F-16», — передает слова Кола американская телевизионная сеть C-SPAN. Он добавил, что США еще не начинали обучение украинских военных управлению таких самолетов, в связи с туманными перспективами их передачи украинской армии. Колин Кол подчеркнул, что срок доставки американских истребителей составит 18 месяцев, что практически равняется длительности подготовки к управлению ими. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден провел секретный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором по-прежнему продемонстрировал свой отказ на поставку Украине истребителей F-16. В Белом доме также официально подтвердили, что вопрос о поставках самолетов не будет решен в ближайшее время, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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