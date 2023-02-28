Пентагон заявил, что Украина может никогда не получить истребители F-16

28 февраля 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

В США сомневаются по поводу реальности поставок самолетов Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вовсе не получить американские истребители F-16, соответственно нет никаких оснований начинать обучение украинских военных использованию такой техники. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. «Украина, возможно, никогда не получит истребители F-16», — передает слова Кола американская телевизионная сеть C-SPAN . Он добавил, что США еще не начинали обучение украинских военных управлению таких самолетов, в связи с туманными перспективами их передачи украинской армии. Колин Кол подчеркнул, что срок доставки американских истребителей составит 18 месяцев, что практически равняется длительности подготовки к управлению ими. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден провел секретный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором по-прежнему продемонстрировал свой отказ на поставку Украине истребителей F-16. В Белом доме также официально подтвердили, что вопрос о поставках самолетов не будет решен в ближайшее время, передает RT.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вовсе не получить американские истребители F-16, соответственно нет никаких оснований начинать обучение украинских военных использованию такой техники. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. «Украина, возможно, никогда не получит истребители F-16», — передает слова Кола американская телевизионная сеть C-SPAN. Он добавил, что США еще не начинали обучение украинских военных управлению таких самолетов, в связи с туманными перспективами их передачи украинской армии. Колин Кол подчеркнул, что срок доставки американских истребителей составит 18 месяцев, что практически равняется длительности подготовки к управлению ими. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден провел секретный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором по-прежнему продемонстрировал свой отказ на поставку Украине истребителей F-16. В Белом доме также официально подтвердили, что вопрос о поставках самолетов не будет решен в ближайшее время, передает RT.