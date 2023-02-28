Пермская прокуратура взяла на контроль расселение жителей аварийного дома

Органы прокуратуры Перми взяли на контроль расселение жителей из аварийного дома по улице Куйбышева, 143. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«С учетом степени разрушения несущих конструкций дома по ул. Куйбышева, 143 был принят ряд мер. <…> Действия уполномоченных органов и соблюдение прав граждан находится на ежедневном контроле органов прокуратуры», — сообщается в ведомстве. Также для получения обратной связи от жильцов была организована мобильная приемная прокурора Перми.
Ранее URA.RU писало, что в Перми в отношении аварийного дома по улице Куйбышева, 143 введен режим ЧС. Власти приняли решение оперативно расселить жильцов из-за угрозы обрушения несущих конструкций здания. Жителей аварийного дома должны были расселить до конца 2022 года.
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