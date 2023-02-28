Пермская прокуратура взяла на контроль расселение жителей аварийного дома

01 марта 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

Жильцов аварийного дома должны были расселить до конца 2022 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Органы прокуратуры Перми взяли на контроль расселение жителей из аварийного дома по улице Куйбышева, 143. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «С учетом степени разрушения несущих конструкций дома по ул. Куйбышева, 143 был принят ряд мер. <…> Действия уполномоченных органов и соблюдение прав граждан находится на ежедневном контроле органов прокуратуры», — сообщается в ведомстве. Также для получения обратной связи от жильцов была организована мобильная приемная прокурора Перми. Ранее URA.RU писало, что в Перми в отношении аварийного дома по улице Куйбышева, 143 введен режим ЧС. Власти приняли решение оперативно расселить жильцов из-за угрозы обрушения несущих конструкций здания. Жителей аварийного дома должны были расселить до конца 2022 года.

Органы прокуратуры Перми взяли на контроль расселение жителей из аварийного дома по улице Куйбышева, 143. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «С учетом степени разрушения несущих конструкций дома по ул. Куйбышева, 143 был принят ряд мер. <…> Действия уполномоченных органов и соблюдение прав граждан находится на ежедневном контроле органов прокуратуры», — сообщается в ведомстве. Также для получения обратной связи от жильцов была организована мобильная приемная прокурора Перми. Ранее URA.RU писало, что в Перми в отношении аварийного дома по улице Куйбышева, 143 введен режим ЧС. Власти приняли решение оперативно расселить жильцов из-за угрозы обрушения несущих конструкций здания. Жителей аварийного дома должны были расселить до конца 2022 года.