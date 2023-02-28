28 февраля 2023

Пермская прокуратура взяла на контроль расселение жителей аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный дом 19 по улице Машиностроителей. Курган, аварийный дом, улица машиностроителей 19
Жильцов аварийного дома должны были расселить до конца 2022 года (архивное фото) Фото:

Органы прокуратуры Перми взяли на контроль расселение жителей из аварийного дома по улице Куйбышева, 143. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«С учетом степени разрушения несущих конструкций дома по ул. Куйбышева, 143 был принят ряд мер. <…> Действия уполномоченных органов и соблюдение прав граждан находится на ежедневном контроле органов прокуратуры», — сообщается в ведомстве. Также для получения обратной связи от жильцов была организована мобильная приемная прокурора Перми.

Ранее URA.RU писало, что в Перми в отношении аварийного дома по улице Куйбышева, 143 введен режим ЧС. Власти приняли решение оперативно расселить жильцов из-за угрозы обрушения несущих конструкций здания. Жителей аварийного дома должны были расселить до конца 2022 года.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Органы прокуратуры Перми взяли на контроль расселение жителей из аварийного дома по улице Куйбышева, 143. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «С учетом степени разрушения несущих конструкций дома по ул. Куйбышева, 143 был принят ряд мер. <…> Действия уполномоченных органов и соблюдение прав граждан находится на ежедневном контроле органов прокуратуры», — сообщается в ведомстве. Также для получения обратной связи от жильцов была организована мобильная приемная прокурора Перми. Ранее URA.RU писало, что в Перми в отношении аварийного дома по улице Куйбышева, 143 введен режим ЧС. Власти приняли решение оперативно расселить жильцов из-за угрозы обрушения несущих конструкций здания. Жителей аварийного дома должны были расселить до конца 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...