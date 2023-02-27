Марочко заявил о провальной атаке ВСУ под Кременной

Вооруженные силы Украины пытались контратаковать позиции армии России под Кременной, однако их план не увенчался успехом. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, отмечая, что после контратаки украинские солдаты отступили к изначальным позициям.
«Пренебрегая докладами командиров на местах о небоеспособности, вчера вышестоящим военным руководством были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям, которые не увенчались успехом», — заявил Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости, добавив, что после неудачной наступательной операции на позиции армии России в Кременной отряд ВСУ отступил к изначальным позициям. Он отметил, что украинские силы понесли потери из-за смены тактики с глухой обороны к наступательным операциям.
К осени 2022 года армия России получила контроль над стратегически важной трассой Кременная — Сватово на севере ЛНР. Контроль над этой дорогой позволил ВС России закрепиться в регионе. В декабре в Минобороны Британии сообщили, что российские военные стали укреплять оборону в районе города Кременная.
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