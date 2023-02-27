Марочко заявил о провальной атаке ВСУ под Кременной

Атака ВСУ на позиции армии России под Кременной провалилась, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пытались контратаковать позиции армии России под Кременной, однако их план не увенчался успехом. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, отмечая, что после контратаки украинские солдаты отступили к изначальным позициям.

«Пренебрегая докладами командиров на местах о небоеспособности, вчера вышестоящим военным руководством были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям, которые не увенчались успехом», — заявил Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости, добавив, что после неудачной наступательной операции на позиции армии России в Кременной отряд ВСУ отступил к изначальным позициям. Он отметил, что украинские силы понесли потери из-за смены тактики с глухой обороны к наступательным операциям.

К осени 2022 года армия России получила контроль над стратегически важной трассой Кременная — Сватово на севере ЛНР. Контроль над этой дорогой позволил ВС России закрепиться в регионе. В декабре в Минобороны Британии сообщили, что российские военные стали укреплять оборону в районе города Кременная.