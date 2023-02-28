Володин заявил о поправках в статье о дискредитации участников СВО

01 марта 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин заявил о запрете действий против добровольческих организаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил о внесении в Государственную Думу на рассмотрение поправок в статью о дискредитации Вооруженных сил России. Согласно изменениям, распространение фейков и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, добровольческих формирований и организаций теперь не допустимы в рамках закона. «Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы», — заявил Вячеслав Володин в своем telegram-канале . По его словам, данная инициатива «защитит» всех, кто рискует своей жизнью во благо своей страны. Минимальным наказанием за дискредитацию ВС РФ является штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Максимальная мера — лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Ранее Володин сообщил о том, что с марта 2023 года в новых регионах начнут действовать те же социальные гарантии, что и во всей России. Об этих нововведениях спикер Госдумы сообщил у себя в Telegram.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил о внесении в Государственную Думу на рассмотрение поправок в статью о дискредитации Вооруженных сил России. Согласно изменениям, распространение фейков и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, добровольческих формирований и организаций теперь не допустимы в рамках закона. «Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы», — заявил Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По его словам, данная инициатива «защитит» всех, кто рискует своей жизнью во благо своей страны. Минимальным наказанием за дискредитацию ВС РФ является штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Максимальная мера — лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Ранее Володин сообщил о том, что с марта 2023 года в новых регионах начнут действовать те же социальные гарантии, что и во всей России. Об этих нововведениях спикер Госдумы сообщил у себя в Telegram.