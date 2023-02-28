Курганский подросток пожаловался, что из-за сходки «ЧВК «Редан» его увезли в полицию. Видео

01 марта 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Подросток пожаловался, что его не за что увезли в полицию из-за сходки «ЧВК «Редан» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подросток из Кургана пожаловался на то, что его из-за сходки «ЧВК «Редан» увезли в полицию, хотя он просто пришел с друзьями в кинотеатр. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан». «Вчера вышел из ТРЦ „Гиперсити“ в 16 часов, стою на входе с друзьями, покупаю билеты в кино. Тут подходят полицейские и не за что начинают грузить нас в бобик, держат за руки, щипают. Четверых насильно впихивали на два места», — рассказал «Курганистану» подросток. Он отметил, что их увезли до отдела полиции на проспекте Конституции. По его словам, там было больше сотни людей от 13 до 23 лет, и отдел продолжал пополняться. В течение двух часов с подростками проверили беседы в центре временного содержания. После этого за подростками приехали родители. В региональном УМВД сообщили, что данную информацию проверяют. Ранее URA.RU писало, что в Кургане у ТРЦ «Гиперсити» собрались несколько десятков молодых людей, чтобы противостоять сторонникам «ЧВК „Редан“. На месте сходки работали полицейские. Инсайдеры URA.RU сообщали, что более 80 несовершеннолетних были доставили в отдел полиции для выяснения личности. При этом самих представителей движения „ЧВК ‚Редан‘ возле торгового центра замечено не было. После сходка подростков переместились в ТЦ ‚Пушкинский‘ в центре Кургана. Также сообщалось, что один курганский подросток был пойман и избит после сходки ‚ЧВК Редан‘. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подросток из Кургана пожаловался на то, что его из-за сходки «ЧВК «Редан» увезли в полицию, хотя он просто пришел с друзьями в кинотеатр. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан». «Вчера вышел из ТРЦ „Гиперсити“ в 16 часов, стою на входе с друзьями, покупаю билеты в кино. Тут подходят полицейские и не за что начинают грузить нас в бобик, держат за руки, щипают. Четверых насильно впихивали на два места», — рассказал «Курганистану» подросток. Он отметил, что их увезли до отдела полиции на проспекте Конституции. По его словам, там было больше сотни людей от 13 до 23 лет, и отдел продолжал пополняться. В течение двух часов с подростками проверили беседы в центре временного содержания. После этого за подростками приехали родители. В региональном УМВД сообщили, что данную информацию проверяют. Ранее URA.RU писало, что в Кургане у ТРЦ «Гиперсити» собрались несколько десятков молодых людей, чтобы противостоять сторонникам «ЧВК „Редан“. На месте сходки работали полицейские. Инсайдеры URA.RU сообщали, что более 80 несовершеннолетних были доставили в отдел полиции для выяснения личности. При этом самих представителей движения „ЧВК ‚Редан‘ возле торгового центра замечено не было. После сходка подростков переместились в ТЦ ‚Пушкинский‘ в центре Кургана. Также сообщалось, что один курганский подросток был пойман и избит после сходки ‚ЧВК Редан‘.