РЕН ТВ: упавший в Подмосковье беспилотник был начинен взрывчаткой

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Беспилотник упал у объекта «Газпрома» (архивное фото) Фото:

Упавший 28 февраля под Коломной (Московская область) беспилотник был начинен взрывчаткой. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник. Как отметили журналисты, на беспилотнике, упавшем рядом с объектом «Газпрома» находилось несколько типов взрывчатки.

«Беспилотник, который упал рядом с газораспределительной станцией близ Коломны в Подмосковье, был начинен взрывчаткой», — сообщает телеканал со ссылкой на источники. Журналисты добавили, что внутри беспилотного летательного аппарат обнаружили два комплекта взрывчатого вещества С-4, а также четыре заряда к ручному противотанковому гранатомету.

Вчера, 28 февраля, рядом с объектом «Газпрома» в Подмосковье упал беспилотник. В самой компании эту информацию подтвердили.

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Упавший 28 февраля под Коломной (Московская область) беспилотник был начинен взрывчаткой. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник. Как отметили журналисты, на беспилотнике, упавшем рядом с объектом «Газпрома» находилось несколько типов взрывчатки. «Беспилотник, который упал рядом с газораспределительной станцией близ Коломны в Подмосковье, был начинен взрывчаткой», — сообщает телеканал со ссылкой на источники. Журналисты добавили, что внутри беспилотного летательного аппарат обнаружили два комплекта взрывчатого вещества С-4, а также четыре заряда к ручному противотанковому гранатомету. Вчера, 28 февраля, рядом с объектом «Газпрома» в Подмосковье упал беспилотник. В самой компании эту информацию подтвердили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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