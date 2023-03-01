РЕН ТВ: упавший в Подмосковье беспилотник был начинен взрывчаткой

Беспилотник упал у объекта «Газпрома» (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании

Упавший 28 февраля под Коломной (Московская область) беспилотник был начинен взрывчаткой. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник. Как отметили журналисты, на беспилотнике, упавшем рядом с объектом «Газпрома» находилось несколько типов взрывчатки.

«Беспилотник, который упал рядом с газораспределительной станцией близ Коломны в Подмосковье, был начинен взрывчаткой», — сообщает телеканал со ссылкой на источники. Журналисты добавили, что внутри беспилотного летательного аппарат обнаружили два комплекта взрывчатого вещества С-4, а также четыре заряда к ручному противотанковому гранатомету.



Вчера, 28 февраля, рядом с объектом «Газпрома» в Подмосковье упал беспилотник. В самой компании эту информацию подтвердили.