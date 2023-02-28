Переселенцев из аварийного дома Перми на Куйбышева просят отдать свои вещи

Пермский музей попросил переселенцев из аварийного дома отдать свои старые вещи

Старые вещи пригодятся музею советского быта Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермский музей советского быта обращается к переселенцам из аварийного дома на Куйбышева, 143, который должны срочно расселить, не выбрасывать ненужные вещи, а отдать в музей. Об этом URA.RU рассказала руководитель музея Нина Костарева.

«Ненужные старые вещи (до середины 90-х) мы заберем в музей. Все равно же это все уйдет на свалку, а мы бережно сохраним и будем радовать посетителей. Берем все, мебель — только выборочно, пока некуда ставить. Кстати, если у кого-то помещение есть, тоже берем», — рассказала URA.RU Нина Костарева.

В музее, по словам Нины Костаревой, списком они не ограничиваются, потому что пригодится все: пуговицы, продукты, косметика, бижутерия, прялки, ухваты, одежда, обувь, сувениры, фотографии, открытки, документы, бытовая техника, игрушки. Упаковка от всего этого. Школьные дневники, тетради, стенгазеты.

Также, музей не откажется и от современных рамок. В них можно разместить бумажные экспонаты, фотоальбомы с файлами, открытки. Чтобы отдать вещи — нужно написать в группу музея.

В отношении аварийного дома по адресу Куйбышева,143 с 1 марта ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти в экстренном порядке решили расселить жителей. Пермская прокуратура взяла на контроль расселение.

Ранее URA.RU рассказывало, что музей советского быта в Перми приглашает на фотосессии. Пермякам предоставят все атрибуты времен СССР.