28 февраля 2023

В курганском суде временно закрыли процесс по делу авторитета

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, флаг россии, судебный процесс
В Кургане временно закрыли судебный процесс из-за свидетелей Фото:

В Курганском областном суде заседание по делу Евгения Петрова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии региона, перевели во временно закрытый режим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Первого марта заседание по делу Петрова состоится в закрытом режиме», — уточнили в суде. Мера была введена для безопасности ряда свидетелей.

На закрытых заседаниях допросят несколько засекреченных участников процесса. По данным источников URA.RU, дать показания в скрытом режиме должны около 10 человек.

Курганца Евгения Петрова судят по обвинению в занятии высшего криминального статуса в Курганской области. Следствие считает подсудимого «положенцем» Петренком, который руководил курганским криминалом с 2003 года. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по ст. 210.1 УК РФ, если его признают виновным. Также его обвиняют в вымогательстве.

Ранее URA.RU сообщало, что московский полковник МВД считает Петрова действующим криминальным авторитетом. Куратор МВД, занимающийся расследованием дел авторитетов в Уральском округе, полагает, что с курганца не снимался статус «положенца».

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В Курганском областном суде заседание по делу Евгения Петрова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии региона, перевели во временно закрытый режим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Первого марта заседание по делу Петрова состоится в закрытом режиме», — уточнили в суде. Мера была введена для безопасности ряда свидетелей. На закрытых заседаниях допросят несколько засекреченных участников процесса. По данным источников URA.RU, дать показания в скрытом режиме должны около 10 человек. Курганца Евгения Петрова судят по обвинению в занятии высшего криминального статуса в Курганской области. Следствие считает подсудимого «положенцем» Петренком, который руководил курганским криминалом с 2003 года. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по ст. 210.1 УК РФ, если его признают виновным. Также его обвиняют в вымогательстве. Ранее URA.RU сообщало, что московский полковник МВД считает Петрова действующим криминальным авторитетом. Куратор МВД, занимающийся расследованием дел авторитетов в Уральском округе, полагает, что с курганца не снимался статус «положенца».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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