В курганском суде временно закрыли процесс по делу авторитета

В Кургане временно закрыли судебный процесс из-за свидетелей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском областном суде заседание по делу Евгения Петрова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии региона, перевели во временно закрытый режим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Первого марта заседание по делу Петрова состоится в закрытом режиме», — уточнили в суде. Мера была введена для безопасности ряда свидетелей.

На закрытых заседаниях допросят несколько засекреченных участников процесса. По данным источников URA.RU, дать показания в скрытом режиме должны около 10 человек.

Курганца Евгения Петрова судят по обвинению в занятии высшего криминального статуса в Курганской области. Следствие считает подсудимого «положенцем» Петренком, который руководил курганским криминалом с 2003 года. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по ст. 210.1 УК РФ, если его признают виновным. Также его обвиняют в вымогательстве.

Ранее URA.RU сообщало, что московский полковник МВД считает Петрова действующим криминальным авторитетом. Куратор МВД, занимающийся расследованием дел авторитетов в Уральском округе, полагает, что с курганца не снимался статус «положенца».