Полковник запаса: распутица остановила поставку техники ВСУ в Бахмут

02 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Грунтовые дороги к Бахмуту размыты, отметил Юрий Чмутин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не смогут получить подкрепление в виде техники даже по грунтовым дорогам в Бахмуте (Артемовск) в ДНР из-за распутицы (период, когда пути из-за весенних погодных явлений становятся труднопроходимыми). Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ полковник запаса Юрий Чмутин. «Нашей главной задачей в Бахмуте было, чтобы туда поступало как можно меньше вооружений и техники для ВСУ. С ней мы фактически справились. Если посмотреть на карту, то те остатки вооруженных сил Украины, которые сейчас обороняются в Бахмуте, не имеют такого сквозного прохода и легких поставок, как было раньше. Они сейчас как на острове без дорог. А через грунтовые не завезешь, так как у них оттепель, распутица началась. Они уже и думают отступать остатками, выводить войска», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса подчеркнул, что основные пути поставок вооружения Украине находятся под контролем России. «Для командиров ВСУ поставка несущественна. Она никакой не сыграет роли, ни в тактическом, ни в стратегическом смысле при таком окружении, при такой массированной артиллерийской поддержке со стороны наших вооруженных сил. Основные пути доставки обрезаны или находятся под контролем — нет смысла никакого», — добавил Чмутин. По данным издания Bloomberg, украинские военные заявили американским СМИ, что ситуация в Бахмуте намного хуже, чем официально говорит Киев. Позже российская хакерская группа Killnet сообщила о намерении ВСУ отступать. Выходить они будут как в Мариуполе: малыми группами, в темное время суток. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что в Часов Яр (город находится недалеко от Бахмута) командование ВСУ перебросило военную технику, вооружение и личный состав, скорее всего прошедший обучение на полигонах НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ не смогут получить подкрепление в виде техники даже по грунтовым дорогам в Бахмуте (Артемовск) в ДНР из-за распутицы (период, когда пути из-за весенних погодных явлений становятся труднопроходимыми). Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ полковник запаса Юрий Чмутин. «Нашей главной задачей в Бахмуте было, чтобы туда поступало как можно меньше вооружений и техники для ВСУ. С ней мы фактически справились. Если посмотреть на карту, то те остатки вооруженных сил Украины, которые сейчас обороняются в Бахмуте, не имеют такого сквозного прохода и легких поставок, как было раньше. Они сейчас как на острове без дорог. А через грунтовые не завезешь, так как у них оттепель, распутица началась. Они уже и думают отступать остатками, выводить войска», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса подчеркнул, что основные пути поставок вооружения Украине находятся под контролем России. «Для командиров ВСУ поставка несущественна. Она никакой не сыграет роли, ни в тактическом, ни в стратегическом смысле при таком окружении, при такой массированной артиллерийской поддержке со стороны наших вооруженных сил. Основные пути доставки обрезаны или находятся под контролем — нет смысла никакого», — добавил Чмутин. По данным издания Bloomberg, украинские военные заявили американским СМИ, что ситуация в Бахмуте намного хуже, чем официально говорит Киев. Позже российская хакерская группа Killnet сообщила о намерении ВСУ отступать. Выходить они будут как в Мариуполе: малыми группами, в темное время суток. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что в Часов Яр (город находится недалеко от Бахмута) командование ВСУ перебросило военную технику, вооружение и личный состав, скорее всего прошедший обучение на полигонах НАТО.