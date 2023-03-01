Российские хакеры слили планы ВСУ отступать из Бахмута

01 марта 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Отступление ВСУ состоится даже если дороги окажутся под огневым контролем, заявили Killnet Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вооруженные силы Украины получили приказ об отступления из Бахмута (Артемовск). Об этом сообщила российская хакерская группа Killnet «ВСУ получили приказ об отступлении из Бахмута. Выходить будут как в Мариуполе: малыми группами, в темное время суток», — говорится в telegram-канале российской хакерской группы. Killnet отметили, что отступление ВСУ состоится даже если дороги окажутся под огневым контролем. ЧВК «Вагнер» держат украинскую сторону в напряжении, поэтому в случае обстрела военнослужащие ВСУ будут выходить по грунтовым дорогам. URA.RU отправило запрос в пресс-службу компании основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «Конкорд». На момент публикации агентство не получило ответ. Ранее командир взвода группы ЧВК «Вагнер» рассказал, что до центра Бахмута российским военынм осталось пройти меньше двух километров. Солдаты Вооруженных сил Украины продолжают держать оборону, но все равно «падают духом». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о взятии под контроль села Берховка под Бахмутом.

Вооруженные силы Украины получили приказ об отступления из Бахмута (Артемовск). Об этом сообщила российская хакерская группа Killnet «ВСУ получили приказ об отступлении из Бахмута. Выходить будут как в Мариуполе: малыми группами, в темное время суток», — говорится в telegram-канале российской хакерской группы. Killnet отметили, что отступление ВСУ состоится даже если дороги окажутся под огневым контролем. ЧВК «Вагнер» держат украинскую сторону в напряжении, поэтому в случае обстрела военнослужащие ВСУ будут выходить по грунтовым дорогам. URA.RU отправило запрос в пресс-службу компании основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «Конкорд». На момент публикации агентство не получило ответ. Ранее командир взвода группы ЧВК «Вагнер» рассказал, что до центра Бахмута российским военынм осталось пройти меньше двух километров. Солдаты Вооруженных сил Украины продолжают держать оборону, но все равно «падают духом». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о взятии под контроль села Берховка под Бахмутом.