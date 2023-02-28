Марочко: Киев перебросил сотни подготовленных боевиков ВСУ к Бахмуту

Командование ВСУ перебросило в город Часов Яр, находящийся недалеко от Бахмута, порядка 350 военных и около пятнадцати офицеров. До этого они прошли обучение на полигонах стран НАТО, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В населенный пункт Часов Яр отмечена переброска вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины, а также личного состава, скорее всего прошедшего обучение на полигонах НАТО. <…> Выявлено прибытие порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров», — написал Андрей Марочко в своем
Также офицер заявил, что в город прибыло порядка тридцати единиц военной техники ВСУ. Марочко отметил, что военные прошли обучение на полигонах НАТО.
Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила о том, что ВСУ также стягивают свои войска к Приднестровью. Сообщалось, что Киев готовит провокацию в этом направлении, передает «Национальная служба новостей».
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!