Марочко: Киев перебросил сотни подготовленных боевиков ВСУ к Бахмуту

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
В Часов Яр переброшено около 350 бойцов ВСУ, сказал Андрей Марочко Фото:
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Командование ВСУ перебросило в город Часов Яр, находящийся недалеко от Бахмута, порядка 350 военных и около пятнадцати офицеров. До этого они прошли обучение на полигонах стран НАТО, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В населенный пункт Часов Яр отмечена переброска вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины, а также личного состава, скорее всего прошедшего обучение на полигонах НАТО. <…> Выявлено прибытие порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале.

Также офицер заявил, что в город прибыло порядка тридцати единиц военной техники ВСУ. Марочко отметил, что военные прошли обучение на полигонах НАТО.

Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила о том, что ВСУ также стягивают свои войска к Приднестровью. Сообщалось, что Киев готовит провокацию в этом направлении, передает «Национальная служба новостей».

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Командование ВСУ перебросило в город Часов Яр, находящийся недалеко от Бахмута, порядка 350 военных и около пятнадцати офицеров. До этого они прошли обучение на полигонах стран НАТО, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В населенный пункт Часов Яр отмечена переброска вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины, а также личного состава, скорее всего прошедшего обучение на полигонах НАТО. <…> Выявлено прибытие порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале. Также офицер заявил, что в город прибыло порядка тридцати единиц военной техники ВСУ. Марочко отметил, что военные прошли обучение на полигонах НАТО. Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила о том, что ВСУ также стягивают свои войска к Приднестровью. Сообщалось, что Киев готовит провокацию в этом направлении, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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