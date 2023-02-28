Марочко: Киев перебросил сотни подготовленных боевиков ВСУ к Бахмуту

28 февраля 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

В Часов Яр переброшено около 350 бойцов ВСУ, сказал Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование ВСУ перебросило в город Часов Яр, находящийся недалеко от Бахмута, порядка 350 военных и около пятнадцати офицеров. До этого они прошли обучение на полигонах стран НАТО, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В населенный пункт Часов Яр отмечена переброска вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины, а также личного состава, скорее всего прошедшего обучение на полигонах НАТО. <…> Выявлено прибытие порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале . Также офицер заявил, что в город прибыло порядка тридцати единиц военной техники ВСУ. Марочко отметил, что военные прошли обучение на полигонах НАТО. Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила о том, что ВСУ также стягивают свои войска к Приднестровью. Сообщалось, что Киев готовит провокацию в этом направлении, передает «Национальная служба новостей».

Командование ВСУ перебросило в город Часов Яр, находящийся недалеко от Бахмута, порядка 350 военных и около пятнадцати офицеров. До этого они прошли обучение на полигонах стран НАТО, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В населенный пункт Часов Яр отмечена переброска вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины, а также личного состава, скорее всего прошедшего обучение на полигонах НАТО. <…> Выявлено прибытие порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале. Также офицер заявил, что в город прибыло порядка тридцати единиц военной техники ВСУ. Марочко отметил, что военные прошли обучение на полигонах НАТО. Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила о том, что ВСУ также стягивают свои войска к Приднестровью. Сообщалось, что Киев готовит провокацию в этом направлении, передает «Национальная служба новостей».