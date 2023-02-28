В Перми нашли опасную группу в соцсетях, куда вовлекают школьников

01 марта 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Родителей в Перми просят внимательно следить за своими детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми родителям школьников приходят уведомления об опасности нахождения подростков в беседе «Дети планеты» в соцсети «ВКонтакте». Информация стала появляться в родительских чатах. В сообщениях сказано, что через соцсети подростков вовлекают в совершение противоправных действий. Подобные уведомления были разосланы в среду, 1 марта, рассказали URA.RU читатели. «Уважаемые родители! Обратите внимание, состоит ли ваш ребенок в беседе „Дети планеты“ в соцсети „ВКонтакте“. При обнаружении просьба срочно сообщить об этом классному руководителю! Образовательное учреждение, полиция, КДН также осуществляют мониторинг и контроль ситуации. По данным полиции, есть вероятность организации новых массовых драк. Просим вас оказать помощь в предупреждении данного происшествия. Для этого необходимо в выходные дни и внеучебное время контролировать ваших детей, их место нахождения», — сказано в сообщении. Также в разосланной информации сказано, что участниками драки могут стать подростки, принадлежащие к субкультуре ЧВК «Редан». Сообщалось, что в течение февраля в разных регионах России произошли массовые драки с участием несовершеннолетних, состоящих в данном молодежном движении. Ее участники вдохновились мангой и аниме (японские комиксы и мультфильмы). Подростки, состоящие в этой группировке, носят длинные черные волосы и клетчатые штаны. В Кремле появившееся молодежное движение назвали псевдосубкультурой, в Украине требуют запрета ЧВК «Редан». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми родителям школьников приходят уведомления об опасности нахождения подростков в беседе «Дети планеты» в соцсети «ВКонтакте». Информация стала появляться в родительских чатах. В сообщениях сказано, что через соцсети подростков вовлекают в совершение противоправных действий. Подобные уведомления были разосланы в среду, 1 марта, рассказали URA.RU читатели. «Уважаемые родители! Обратите внимание, состоит ли ваш ребенок в беседе „Дети планеты“ в соцсети „ВКонтакте“. При обнаружении просьба срочно сообщить об этом классному руководителю! Образовательное учреждение, полиция, КДН также осуществляют мониторинг и контроль ситуации. По данным полиции, есть вероятность организации новых массовых драк. Просим вас оказать помощь в предупреждении данного происшествия. Для этого необходимо в выходные дни и внеучебное время контролировать ваших детей, их место нахождения», — сказано в сообщении. Также в разосланной информации сказано, что участниками драки могут стать подростки, принадлежащие к субкультуре ЧВК «Редан». Сообщалось, что в течение февраля в разных регионах России произошли массовые драки с участием несовершеннолетних, состоящих в данном молодежном движении. Ее участники вдохновились мангой и аниме (японские комиксы и мультфильмы). Подростки, состоящие в этой группировке, носят длинные черные волосы и клетчатые штаны. В Кремле появившееся молодежное движение назвали псевдосубкультурой, в Украине требуют запрета ЧВК «Редан».