Путин: к 2024 году МРОТ вырастет на 18,5%

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
МРОТ повысится в 2024 году на 18,5% Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию — 2023

К 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда должен вырасти на 18,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию. В таком случае МРОТ в России будет превышать 19 тысяч рублей.

«[Нужно] провести еще одно повышение на дополнительные 10%. МРОТ составит 19 242 рубля», — сказал Владимир Путин во время своего обращения.

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда в России составляет 16 242 рубля. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 6,3%. В результате повышения МРОТ выросли социальные пособия, в том числе материнский капитал — сумму сертификата подняли на 65 тысяч рублей. Также повысилась зарплата у ряда бюджетников. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что новые регионы России — Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области — перешли на общий МРОТ.

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К 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда должен вырасти на 18,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию. В таком случае МРОТ в России будет превышать 19 тысяч рублей. «[Нужно] провести еще одно повышение на дополнительные 10%. МРОТ составит 19 242 рубля», — сказал Владимир Путин во время своего обращения. С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда в России составляет 16 242 рубля. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 6,3%. В результате повышения МРОТ выросли социальные пособия, в том числе материнский капитал — сумму сертификата подняли на 65 тысяч рублей. Также повысилась зарплата у ряда бюджетников. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что новые регионы России — Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области — перешли на общий МРОТ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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