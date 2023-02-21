Путин: к 2024 году МРОТ вырастет на 18,5%

21 февраля 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

МРОТ повысится в 2024 году на 18,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 К 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда должен вырасти на 18,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию. В таком случае МРОТ в России будет превышать 19 тысяч рублей. «[Нужно] провести еще одно повышение на дополнительные 10%. МРОТ составит 19 242 рубля», — сказал Владимир Путин во время своего обращения. С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда в России составляет 16 242 рубля. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 6,3%. В результате повышения МРОТ выросли социальные пособия, в том числе материнский капитал — сумму сертификата подняли на 65 тысяч рублей. Также повысилась зарплата у ряда бюджетников. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что новые регионы России — Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области — перешли на общий МРОТ.

К 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда должен вырасти на 18,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию. В таком случае МРОТ в России будет превышать 19 тысяч рублей. «[Нужно] провести еще одно повышение на дополнительные 10%. МРОТ составит 19 242 рубля», — сказал Владимир Путин во время своего обращения. С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда в России составляет 16 242 рубля. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 6,3%. В результате повышения МРОТ выросли социальные пособия, в том числе материнский капитал — сумму сертификата подняли на 65 тысяч рублей. Также повысилась зарплата у ряда бюджетников. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что новые регионы России — Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области — перешли на общий МРОТ.