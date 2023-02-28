28 февраля 2023

Губернатор Шумков предложил отправлять лидеров «ЧВК «Редан» на СВО

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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков раскритиковал сторонников «ЧВК «Редан» Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил отправлять лидеров «ЧВК «Редан» в зону спецоперации. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Тех, кто провозгласил себя предводителями новоявленной «ЧВК «Редан», направлять для участия в СВО вне очереди. Нужно позволить парням по-настоящему проявить свои лидерские качества. В соответствующих условиях», — написал Шумков.

Также глава региона назвал задержанных на сходке ЧВК «Редан» «мамкиным революсьенерами». По его словам, в ГУВД Кургана побывала почти сотня человек. Кроме того, Шумков заявил, что данная проблема вызвана отсутствием идеологии. «Ситуация с самоназванным ЧВК, когда по призыву какого-то недоумка подростки толпами бегают по торговым центрам, сами не зная, куда, сами не зная, зачем, показывает еще раз губительность отсутствия реальной идеологии для молодежи,» — отметил Шумков.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане у ТРЦ «Гиперсити» 28 февраля собрались несколько десятков молодых людей, чтобы противостоять сторонникам «ЧВК Редан». Источники URA.RU сообщали, что более 80 несовершеннолетних доставили в отдел полиции. Также сообщалось, что одного подростка поймали и избили после сходки «ЧВК Редан».

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил отправлять лидеров «ЧВК «Редан» в зону спецоперации. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Тех, кто провозгласил себя предводителями новоявленной «ЧВК «Редан», направлять для участия в СВО вне очереди. Нужно позволить парням по-настоящему проявить свои лидерские качества. В соответствующих условиях», — написал Шумков. Также глава региона назвал задержанных на сходке ЧВК «Редан» «мамкиным революсьенерами». По его словам, в ГУВД Кургана побывала почти сотня человек. Кроме того, Шумков заявил, что данная проблема вызвана отсутствием идеологии. «Ситуация с самоназванным ЧВК, когда по призыву какого-то недоумка подростки толпами бегают по торговым центрам, сами не зная, куда, сами не зная, зачем, показывает еще раз губительность отсутствия реальной идеологии для молодежи,» — отметил Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Кургане у ТРЦ «Гиперсити» 28 февраля собрались несколько десятков молодых людей, чтобы противостоять сторонникам «ЧВК Редан». Источники URA.RU сообщали, что более 80 несовершеннолетних доставили в отдел полиции. Также сообщалось, что одного подростка поймали и избили после сходки «ЧВК Редан».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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