Губернатор Шумков предложил отправлять лидеров «ЧВК «Редан» на СВО

01 марта 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков раскритиковал сторонников «ЧВК «Редан» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил отправлять лидеров «ЧВК «Редан» в зону спецоперации. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Тех, кто провозгласил себя предводителями новоявленной «ЧВК «Редан», направлять для участия в СВО вне очереди. Нужно позволить парням по-настоящему проявить свои лидерские качества. В соответствующих условиях», — написал Шумков. Также глава региона назвал задержанных на сходке ЧВК «Редан» «мамкиным революсьенерами». По его словам, в ГУВД Кургана побывала почти сотня человек. Кроме того, Шумков заявил, что данная проблема вызвана отсутствием идеологии. «Ситуация с самоназванным ЧВК, когда по призыву какого-то недоумка подростки толпами бегают по торговым центрам, сами не зная, куда, сами не зная, зачем, показывает еще раз губительность отсутствия реальной идеологии для молодежи,» — отметил Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Кургане у ТРЦ «Гиперсити» 28 февраля собрались несколько десятков молодых людей, чтобы противостоять сторонникам «ЧВК Редан». Источники URA.RU сообщали, что более 80 несовершеннолетних доставили в отдел полиции. Также сообщалось, что одного подростка поймали и избили после сходки «ЧВК Редан».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил отправлять лидеров «ЧВК «Редан» в зону спецоперации. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Тех, кто провозгласил себя предводителями новоявленной «ЧВК «Редан», направлять для участия в СВО вне очереди. Нужно позволить парням по-настоящему проявить свои лидерские качества. В соответствующих условиях», — написал Шумков. Также глава региона назвал задержанных на сходке ЧВК «Редан» «мамкиным революсьенерами». По его словам, в ГУВД Кургана побывала почти сотня человек. Кроме того, Шумков заявил, что данная проблема вызвана отсутствием идеологии. «Ситуация с самоназванным ЧВК, когда по призыву какого-то недоумка подростки толпами бегают по торговым центрам, сами не зная, куда, сами не зная, зачем, показывает еще раз губительность отсутствия реальной идеологии для молодежи,» — отметил Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Кургане у ТРЦ «Гиперсити» 28 февраля собрались несколько десятков молодых людей, чтобы противостоять сторонникам «ЧВК Редан». Источники URA.RU сообщали, что более 80 несовершеннолетних доставили в отдел полиции. Также сообщалось, что одного подростка поймали и избили после сходки «ЧВК Редан».