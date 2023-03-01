На Украине признали превосходство российской авиации

01 марта 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Российский самолет Су-30 превосходит украинский МиГ-29, считает Юрий Игнат Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская боевая авиация сильно уступает российской. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он также добавил, что лишь поставки западных самолетов могут изменить ситуацию. «Простыми словами, наш МиГ-29 против российского самолета Су-30, который модернизирован от Су-27, — это то же самое, что вы будете сидеть в окопе с пистолетом Макарова, а они — с автоматом или с пулеметом в 200 метрах. И плюс: у них еще три пулемета, а у вас — один пистолет», — передает слова Юрия Игната Pravda.Ru. Он объяснил, что украинские пилоты выдавливают из имеющихся самолетов все возможное. «Для полноценного противостояния российской армии Украине нужна более комфортная техника, например, F-16», — заключил он. Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол ранее заявлял, что США не хотят предоставлять Украине истребители F-16. Представитель Пентагона объяснил нежелание поставлять подобную технику высокой стоимостью и большим сроком доставки самолетов — от трех до шести лет.

Украинская боевая авиация сильно уступает российской. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он также добавил, что лишь поставки западных самолетов могут изменить ситуацию. «Простыми словами, наш МиГ-29 против российского самолета Су-30, который модернизирован от Су-27, — это то же самое, что вы будете сидеть в окопе с пистолетом Макарова, а они — с автоматом или с пулеметом в 200 метрах. И плюс: у них еще три пулемета, а у вас — один пистолет», — передает слова Юрия Игната Pravda.Ru. Он объяснил, что украинские пилоты выдавливают из имеющихся самолетов все возможное. «Для полноценного противостояния российской армии Украине нужна более комфортная техника, например, F-16», — заключил он. Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол ранее заявлял, что США не хотят предоставлять Украине истребители F-16. Представитель Пентагона объяснил нежелание поставлять подобную технику высокой стоимостью и большим сроком доставки самолетов — от трех до шести лет.