01 марта 2023

В Кургане появятся новые для города автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, водитель автобуса, автобусная остановка, автобус, пассажир в автобусе
Пока перевозчики закупали Vector Next Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Перевозчики, отвечающие за новые маршруты в Кургане, планируют закупить автобусы ульяновского завода Simaz. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. Ранее автобусов этой марки в Кургане не было.

«Сейчас перевозчики заключают договоры. С конца марта должны начаться поставки автобусов. Скорее всего, купят автобусы марки Simaz», — рассказал Кимаковский. Также перевозчики планируют купить и китайские автобусы. Десятки новых автобусов должны доставить в Курган до конца весны.

По словам Кимаковского, перевозчики выбрали автобусы Simaz из-за хорошего качества. Он добавил, что эти автобусы по размеру чуть больше, чем Vector Next, но в то же время и дороже.

Ранее представители мэрии заявляли, что до конца года на новых маршрутах планируется обновить треть автобусов. Перевозчики хотят купить автобусы российского и китайского производства.

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Перевозчики, отвечающие за новые маршруты в Кургане, планируют закупить автобусы ульяновского завода Simaz. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. Ранее автобусов этой марки в Кургане не было. «Сейчас перевозчики заключают договоры. С конца марта должны начаться поставки автобусов. Скорее всего, купят автобусы марки Simaz», — рассказал Кимаковский. Также перевозчики планируют купить и китайские автобусы. Десятки новых автобусов должны доставить в Курган до конца весны. По словам Кимаковского, перевозчики выбрали автобусы Simaz из-за хорошего качества. Он добавил, что эти автобусы по размеру чуть больше, чем Vector Next, но в то же время и дороже. Ранее представители мэрии заявляли, что до конца года на новых маршрутах планируется обновить треть автобусов. Перевозчики хотят купить автобусы российского и китайского производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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