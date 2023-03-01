В Кургане появятся новые для города автобусы

Перевозчики, отвечающие за новые маршруты в Кургане, планируют закупить автобусы ульяновского завода Simaz. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. Ранее автобусов этой марки в Кургане не было.
«Сейчас перевозчики заключают договоры. С конца марта должны начаться поставки автобусов. Скорее всего, купят автобусы марки Simaz», — рассказал Кимаковский. Также перевозчики планируют купить и китайские автобусы. Десятки новых автобусов должны доставить в Курган до конца весны.
По словам Кимаковского, перевозчики выбрали автобусы Simaz из-за хорошего качества. Он добавил, что эти автобусы по размеру чуть больше, чем Vector Next, но в то же время и дороже.
Ранее представители мэрии заявляли, что до конца года на новых маршрутах планируется обновить треть автобусов. Перевозчики хотят купить автобусы российского и китайского производства.
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