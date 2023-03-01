Британский полковник усомнился в способности Украины захватить Крым

01 марта 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Западные страны могут помочь Украине попытаться перерезать пути снабжения Крыма, считает Ричард Кемп Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные не смогут провести операцию по изоляции Крыма от России без колоссального увеличения поддержки западных стран. Об этом заявил отставной полковник ВС королевства Ричард Кемп, командовавший британскими силами в Афганистане в 2003 году. «Даже такая ограниченная операция потребовала бы колоссального увеличения западной поддержки, в том числе гораздо большего количества танков, чем было обещано, боеприпасов, а также ракетных систем большой дальности, которые пока так и не были переданы [Украине]», — сообщил Ричард Кемп The Daily Telegraph. По его мнению, западные страны могут помочь Украине попытаться перерезать пути снабжения Крыма с помощью вооружений большой дальности. Но для этого Западу и США необходимо еще больше нарастить производство на оборонных предприятиях США и Европы, чем ожидается в период СВО. Кемп отмечает, что это вопрос политической воли на континенте, которая пока остается нетвердой. Ранее политконсультант Дмитрий Бавырин сообщил, что битва за Крым, которую ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский на весну 2023 году, станет решающей. Это является однозначной ставкой США и НАТО в российско-украинском конфликте, о чем говорит регулярное поступление военной техники украинской стороне.

Украинские военные не смогут провести операцию по изоляции Крыма от России без колоссального увеличения поддержки западных стран. Об этом заявил отставной полковник ВС королевства Ричард Кемп, командовавший британскими силами в Афганистане в 2003 году. «Даже такая ограниченная операция потребовала бы колоссального увеличения западной поддержки, в том числе гораздо большего количества танков, чем было обещано, боеприпасов, а также ракетных систем большой дальности, которые пока так и не были переданы [Украине]», — сообщил Ричард Кемп The Daily Telegraph. По его мнению, западные страны могут помочь Украине попытаться перерезать пути снабжения Крыма с помощью вооружений большой дальности. Но для этого Западу и США необходимо еще больше нарастить производство на оборонных предприятиях США и Европы, чем ожидается в период СВО. Кемп отмечает, что это вопрос политической воли на континенте, которая пока остается нетвердой. Ранее политконсультант Дмитрий Бавырин сообщил, что битва за Крым, которую ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский на весну 2023 году, станет решающей. Это является однозначной ставкой США и НАТО в российско-украинском конфликте, о чем говорит регулярное поступление военной техники украинской стороне.