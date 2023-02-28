РИАН: Россию и Украину ждет решающая битва весной 2023 года

28 февраля 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Возможная битва за Крым будет иметь долгосрочные последствия, считает журналист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Битва за Крым, которую ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский на весну 2023 году, станет решающей в конфликте между Россией и украинской стороной. Это является однозначной ставкой США и НАТО в российско-украинском конфликте, о чем говорит регулярное поступление военной техники украинской стороне. С таким мнением выступил журналист и политконсультант Дмитрий Бавырин в своем материале для РИА Новости. «Цель контрнаступления — нанести ВС России локальное военное поражение и доказать тем самым скептикам, что многомиллиардная поддержка Киева приносит результаты. Если по ходу дела Украине удастся оккупировать Крым, на Западе возражать не будут — и об этом тоже заявляется открыто», — пишет Дмитрий Бавырин в своем материале для агентства. Контрнаступление ВСУ с применением современного оружия НАТО угрожает России, отметил Бавырин. По его мнению, российское командование определит меры ответа, однако вероятность мирного диалога с Киевом практически отсутствует. Однако, по мнению журналиста, если Украине так и не удастся оккупировать Крым, то это станет серьезным поражением для Украины. Вероятно, западные страны начнут принуждать украинскую сторону к переговорам с РФ. «„Весеннее контрнаступление ВСУ“ — одно из главных событий года, которое будет иметь долгосрочные последствия», — добавил Бавырин. Ранее Британия, ФРГ и Франция заявили о намерении заключить соглашение между Украиной и НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с РФ. Представители Министерства иностранных дел Китая 24 февраля предложили мирный план по разрешению конфликта на Украине. Депутат Верховной Рады Арахамия не одобрил содержание документа, назвав позицию КНР «неприемлемой». Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова вести переговоры о мирном достижении целей спецоперации. Российские власти ранее также неоднократно подчеркивали, что готовы достигать целей спецоперации на Украине путем переговоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Битва за Крым, которую ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский на весну 2023 году, станет решающей в конфликте между Россией и украинской стороной. Это является однозначной ставкой США и НАТО в российско-украинском конфликте, о чем говорит регулярное поступление военной техники украинской стороне. С таким мнением выступил журналист и политконсультант Дмитрий Бавырин в своем материале для РИА Новости. «Цель контрнаступления — нанести ВС России локальное военное поражение и доказать тем самым скептикам, что многомиллиардная поддержка Киева приносит результаты. Если по ходу дела Украине удастся оккупировать Крым, на Западе возражать не будут — и об этом тоже заявляется открыто», — пишет Дмитрий Бавырин в своем материале для агентства. Контрнаступление ВСУ с применением современного оружия НАТО угрожает России, отметил Бавырин. По его мнению, российское командование определит меры ответа, однако вероятность мирного диалога с Киевом практически отсутствует. Однако, по мнению журналиста, если Украине так и не удастся оккупировать Крым, то это станет серьезным поражением для Украины. Вероятно, западные страны начнут принуждать украинскую сторону к переговорам с РФ. «„Весеннее контрнаступление ВСУ“ — одно из главных событий года, которое будет иметь долгосрочные последствия», — добавил Бавырин. Ранее Британия, ФРГ и Франция заявили о намерении заключить соглашение между Украиной и НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с РФ. Представители Министерства иностранных дел Китая 24 февраля предложили мирный план по разрешению конфликта на Украине. Депутат Верховной Рады Арахамия не одобрил содержание документа, назвав позицию КНР «неприемлемой». Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова вести переговоры о мирном достижении целей спецоперации. Российские власти ранее также неоднократно подчеркивали, что готовы достигать целей спецоперации на Украине путем переговоров.