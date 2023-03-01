Куратор юбилея Перми вручил губернатору Махонину символ форума, на который ждут Путина

01 марта 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Чернышенко курирует проведение юбилея Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий 300-летие Перми, передал губернатору Пермского края Дмитрию Махонину символ проведения форума «Россия — спортивная держава». Видео торжественного мероприятия, на котором присутствовал также глава Минспорта РФ Олег Матыцин, Махонин опубликовал в своем telegram-канале. «Для нас большая честь и ответственность принимать главный спортивный форум страны, особенно в год празднования 300-летия Перми. Мы, безусловно, должны оправдать доверие и президента страны, и правительства РФ, и провести форум на самом высоком уровне. У нас для этого есть все: и инфраструктура, и опыт проведения крупных спортивных мероприятий», — отметил Махонин. Глава Прикамья также пригласил собравшихся, присутствовавших на церемонии, на форум, который пройдет в краевой столице в сентябре этого года. Подготовка к нему уже идет. По оценке Махонина, форум смогут посетить более пяти тысяч участников. В декабре 2022 года Чернышенко обсудил с Махониным детали подготовки к предстоящему спортивному событию. Вице-премьер заявил, что при составлении программы форума необходимо максимально учесть поручения президента Владимира Путина, касающиеся реализации молодежной политики. URA.RU рассказывало, что Путин может стать главным гостем форума «Россия — спортивная держава» — одного из знаковых мероприятий в линейке празднования в честь 300-летия Перми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий 300-летие Перми, передал губернатору Пермского края Дмитрию Махонину символ проведения форума «Россия — спортивная держава». Видео торжественного мероприятия, на котором присутствовал также глава Минспорта РФ Олег Матыцин, Махонин опубликовал в своем telegram-канале. «Для нас большая честь и ответственность принимать главный спортивный форум страны, особенно в год празднования 300-летия Перми. Мы, безусловно, должны оправдать доверие и президента страны, и правительства РФ, и провести форум на самом высоком уровне. У нас для этого есть все: и инфраструктура, и опыт проведения крупных спортивных мероприятий», — отметил Махонин. Глава Прикамья также пригласил собравшихся, присутствовавших на церемонии, на форум, который пройдет в краевой столице в сентябре этого года. Подготовка к нему уже идет. По оценке Махонина, форум смогут посетить более пяти тысяч участников. В декабре 2022 года Чернышенко обсудил с Махониным детали подготовки к предстоящему спортивному событию. Вице-премьер заявил, что при составлении программы форума необходимо максимально учесть поручения президента Владимира Путина, касающиеся реализации молодежной политики. URA.RU рассказывало, что Путин может стать главным гостем форума «Россия — спортивная держава» — одного из знаковых мероприятий в линейке празднования в честь 300-летия Перми.