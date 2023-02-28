Шумков заявил, что страны НАТО уничтожали народы для запугивания

Шумков вспомнил о зверствах стран НАТО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что нынешние страны НАТО уничтожали народы для запугивания и демонстрации. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Американцы и англичане, не имея никакой военной необходимости, бомбардировками заживо сожгли в Дрездене десятки тысяч мирных граждан. Чтобы запугать их, посеять панику. Атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки вообще без какой-либо военной необходимости. Просто так. Для демонстрации. Чтобы запугать. И миллионы трупов мирных граждан, как фирменный знак такого пребывания. Это все мерзость», — написал Шумков. Он отметил, что в списке стран, пострадавших от натовских стран есть еще Вьетнам, Ирак, Ливия, и Афганистан.

Кроме того, Шумков сказал, что последние годы американские и английские спецслужбы целенаправленно лгут о России, распространяя «рассказы о традиционно присущих русским зверствах». По словам главы региона — это мерзкая ложь. Также он вспомнил, что в свое время армия Наполеона уничтожила миллионы по всему миру и разоряла храмы с гробницами. «Под Гжатском (ныне город Гагарин) штыками и прикладами было одновременно добито более двух тысяч безоружных русских военнопленных. Десятки миллионов мирных граждан и безоружных военнопленных педантично уничтожены ныне очень цивилизованными немцами и их пособниками. Людьми топили печи как дровами. Утилизация „лишних народов“ приобрела поистине индустриальный масштаб», — отметил Шумков.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков попал под санкции США. Его включили в обновленный список санкционных ограничений в день годовщины начала спецоперации ВС РФ на территории Украины.