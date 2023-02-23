Губернатор Курганской области Вадим Шумков попал под санкции США. Он фигурирует в обновленном списке санкционных ограничений, которые опубликовало американское министерство финансов.
«OFAC обновил список специально назначенных граждан. Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Шумков Вадим Михайлович, Шастово, Курганская область, Россия», — указано в документе, размещенном на официальном сайте правительства США.
Минфин США ввел ограничения в отношении ряда политических фигур и российских компаний из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Она была начата год назад — 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, СВО проводится для защиты жителей Донбасса от геноцида. Он неоднократно заявлял, что ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее URA.RU сообщало, что Австралия вводит санкции против оборонного предприятия «Курганмашзавод». Информация об этом размещена на официальном сайте правительства. Завод выпускает боевые машины пехоты.
О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.