23 февраля 2023
22 февраля 2023

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попал под санкции США

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, шумков вадим
Вадим Шумков оказался в санционном списке США в день годовщины начала СВО Фото:
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков попал под санкции США. Он фигурирует в обновленном списке санкционных ограничений, которые опубликовало американское министерство финансов.

«OFAC обновил список специально назначенных граждан. Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Шумков Вадим Михайлович, Шастово, Курганская область, Россия», — указано в документе, размещенном на официальном сайте правительства США.

Минфин США ввел ограничения в отношении ряда политических фигур и российских компаний из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Она была начата год назад — 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, СВО проводится для защиты жителей Донбасса от геноцида. Он неоднократно заявлял, что ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее URA.RU сообщало, что Австралия вводит санкции против оборонного предприятия «Курганмашзавод». Информация об этом размещена на официальном сайте правительства. Завод выпускает боевые машины пехоты.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков попал под санкции США. Он фигурирует в обновленном списке санкционных ограничений, которые опубликовало американское министерство финансов. «OFAC обновил список специально назначенных граждан. Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Шумков Вадим Михайлович, Шастово, Курганская область, Россия», — указано в документе, размещенном на официальном сайте правительства США. Минфин США ввел ограничения в отношении ряда политических фигур и российских компаний из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Она была начата год назад — 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, СВО проводится для защиты жителей Донбасса от геноцида. Он неоднократно заявлял, что ее цель — демилитаризация и денацификация Украины. Ранее URA.RU сообщало, что Австралия вводит санкции против оборонного предприятия «Курганмашзавод». Информация об этом размещена на официальном сайте правительства. Завод выпускает боевые машины пехоты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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