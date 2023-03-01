Музыкальный критик объяснил, почему сбежавшие из РФ звезды не нужны на Западе

Музыкальный критик Рудченко: артисты из РФ не добьются успеха на Западе из-за языкового барьера

01 марта 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Артистам из России на Западе придется начинать все с чистого листа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за языкового барьера и другого менталитета сбежавшие из РФ артисты не добьются успеха на Западе. Такое мнение выразил музыкальный критик Павел Рудченко. «Их контент на Западе никому не нужен; [будут проблемы] начиная с языкового барьера и заканчивая менталитетом», — передает слова Рудченко агентство Nation News. Он добавил, что те методы, которые помогли артистам добиться успеха в России, не будут играть роли для западного зрителя. Российских артистов предупреждали о том, что вся их фанбаза находится в России, которая позволяет им рассчитывать на предложения от рекламодателей, и, переезжая на Запад, им придется начинать все сначала, заключил музыкальный критик. Статья по теме Где обосновались знаменитости, уехавшие из РФ после начала СВО Многие известные российские артисты уехали из России после начала спецоперации на Украине. Певицу Аллу Пугачеву и пародиста Максима Галкина хотят лишить израильского гражданства за их вероисповедание. Продюсер Иосиф Пригожин возмущен гневными комментариями в адрес своей страны тех звезд, которые покинули Россию, передают «Дни.ру».

Из-за языкового барьера и другого менталитета сбежавшие из РФ артисты не добьются успеха на Западе. Такое мнение выразил музыкальный критик Павел Рудченко. «Их контент на Западе никому не нужен; [будут проблемы] начиная с языкового барьера и заканчивая менталитетом», — передает слова Рудченко агентство Nation News. Он добавил, что те методы, которые помогли артистам добиться успеха в России, не будут играть роли для западного зрителя. Российских артистов предупреждали о том, что вся их фанбаза находится в России, которая позволяет им рассчитывать на предложения от рекламодателей, и, переезжая на Запад, им придется начинать все сначала, заключил музыкальный критик. Многие известные российские артисты уехали из России после начала спецоперации на Украине. Певицу Аллу Пугачеву и пародиста Максима Галкина хотят лишить израильского гражданства за их вероисповедание. Продюсер Иосиф Пригожин возмущен гневными комментариями в адрес своей страны тех звезд, которые покинули Россию, передают «Дни.ру».