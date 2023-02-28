28 февраля 2023

Мэр Кургана обсудила с перевозчиками графики движения автобусов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, автобус, общественный транспорт, пассажиры, пассажиры в автобусе
Мэр Кургана провела с перевозчиками новое совещание по вопросам графиков движения автобусов Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Мэр Кургана Елена Ситникова провела встречу с перевозчиками, представителями «Транспортного управления», департамента развития городского хозяйства. В ходе совещания обсудили вопросы графика движения автобусов и корректировку расписания отдельных маршрутов. Об этом глава города сообщила в своем telegram-канале. Также на встрече присутствовали профсоюзы промышленных предприятий и кадровые службы.

«В целом встреча прошла конструктивно. Нареканий со стороны руководителей профсоюзных организаций промышленных предприятий нет. Остаются точечные вопросы, связанные с информированием работников предприятий о графиках движения транспорта, дисциплиной водительского состава и корректировкой расписания отдельных маршрутов под отдельные смены. Все они взяты на карандаш, — отметила Ситникова. Также глава города добавила, что руководители компаний-перевозчиков подтвердили, что готовы отрабатывать возникающие вопросы и оставили профсоюзам и руководителям кадровых служб свои контакты.

Ранее URA.RU писало, что в начале февраля мэр Кургана провела совещание с перевозчиками из-за транспортной реформы. В ходе нее Ситникова напомнила о необходимости соблюдения требований безопасности и исправности автобусов. Транспортная реформа в Кургане стартовала 3 января текущего года.

Мэр Кургана Елена Ситникова провела встречу с перевозчиками, представителями «Транспортного управления» и департамента развития городского хозяйства
Фото:
В ходе встречи с перевозчиками обсудили вопросы графика движения автобусов и корректировку расписания отдельных маршрутов
Фото:
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Мэр Кургана Елена Ситникова провела встречу с перевозчиками, представителями «Транспортного управления», департамента развития городского хозяйства. В ходе совещания обсудили вопросы графика движения автобусов и корректировку расписания отдельных маршрутов. Об этом глава города сообщила в своем telegram-канале. Также на встрече присутствовали профсоюзы промышленных предприятий и кадровые службы. «В целом встреча прошла конструктивно. Нареканий со стороны руководителей профсоюзных организаций промышленных предприятий нет. Остаются точечные вопросы, связанные с информированием работников предприятий о графиках движения транспорта, дисциплиной водительского состава и корректировкой расписания отдельных маршрутов под отдельные смены. Все они взяты на карандаш, — отметила Ситникова. Также глава города добавила, что руководители компаний-перевозчиков подтвердили, что готовы отрабатывать возникающие вопросы и оставили профсоюзам и руководителям кадровых служб свои контакты. Ранее URA.RU писало, что в начале февраля мэр Кургана провела совещание с перевозчиками из-за транспортной реформы. В ходе нее Ситникова напомнила о необходимости соблюдения требований безопасности и исправности автобусов. Транспортная реформа в Кургане стартовала 3 января текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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