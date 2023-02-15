Австрийский полковник указал на слабости Европы при прямом столкновении с Россией

Многие европейские страны из-за нехватки боеприпасов не смогут на протяжении недели вести конфликт, подобный украинскому. Об этом сообщил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.
«Британская армия способна выстоять в конфликте, подобном украинскому, всего пять дней. В некоторых вооруженных силах ЕС имеется не более 15000 артиллерийских снарядов. В самые напряженные дни лета 2022 года армия РФ выпускала до 80000 таких снарядов», — сообщил Маркус Райснер немецкому изданию Tagesshau.
Военный аналитик также отметил, что из-за поставок амуниции западные склады пустеют. Поэтому производство 155-миллиметровых боеприпасов должно быть увеличено с 15 000 до 90 000 штук в месяц, чтобы иметь возможность поставлять их Украине. Он оценивает запасы российских снарядов в 13-14 миллионов, чего должно хватить еще не на один год.
«Европа больше не готова к военным конфликтам. После окончания холодной войны все было реорганизовано. Припасы предназначались, например, для борьбы с повстанцами в Афганистане или Ираке», — заключил Маркус Райснер.
Ранее Йенс Столтенберг заявлял о большом расходе боеприпасов украинской армии, приводящем к истощению запасов вооружения у НАТО и их союзников. Подобное использование вооружения создает большую нагрузку на оборонную промышленность стран-членов Североатлантического альянса.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Многие европейские страны из-за нехватки боеприпасов не смогут на протяжении недели вести конфликт, подобный украинскому. Об этом сообщил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер. «Британская армия способна выстоять в конфликте, подобном украинскому, всего пять дней. В некоторых вооруженных силах ЕС имеется не более 15000 артиллерийских снарядов. В самые напряженные дни лета 2022 года армия РФ выпускала до 80000 таких снарядов», — сообщил Маркус Райснер немецкому изданию Tagesshau. Военный аналитик также отметил, что из-за поставок амуниции западные склады пустеют. Поэтому производство 155-миллиметровых боеприпасов должно быть увеличено с 15 000 до 90 000 штук в месяц, чтобы иметь возможность поставлять их Украине. Он оценивает запасы российских снарядов в 13-14 миллионов, чего должно хватить еще не на один год. «Европа больше не готова к военным конфликтам. После окончания холодной войны все было реорганизовано. Припасы предназначались, например, для борьбы с повстанцами в Афганистане или Ираке», — заключил Маркус Райснер. Ранее Йенс Столтенберг заявлял о большом расходе боеприпасов украинской армии, приводящем к истощению запасов вооружения у НАТО и их союзников. Подобное использование вооружения создает большую нагрузку на оборонную промышленность стран-членов Североатлантического альянса.