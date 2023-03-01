Минэкономразвития заявило о замедлении инфляции в России

01 марта 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

Снижение инфляции в годовом выражении установилось на отметке в 11,01% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России зафиксировано замедление инфляции в годовом выражении до 11,01%. Об этом стало известно из обзора Минэкономразвития. «В годовом выражении рост цен замедлился до 11,01%», — сообщается в документе опубликованном на сайте министерства. Исходя из данных, можно сделать вывод, что основной причиной замедления инфляции является снижение цен на продовольственные товары, а именно на плодоовощную продукцию и иные продукты питания. Также падение цен зафиксировано и в секторе услуг, которое оценивается в минус 0,09%. Если же говорить о непродовольственных товарах, то здесь цены по сравнению с прошлой неделей остались неизменными. Ранее в Центробанке РФ оценили уровень возможной инфляции в России в 2023 году в диапазоне 5-7%. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что во втором квартале текущего года инфляция может приблизиться к отметке в 4%, передает RT.

В России зафиксировано замедление инфляции в годовом выражении до 11,01%. Об этом стало известно из обзора Минэкономразвития. «В годовом выражении рост цен замедлился до 11,01%», — сообщается в документе опубликованном на сайте министерства. Исходя из данных, можно сделать вывод, что основной причиной замедления инфляции является снижение цен на продовольственные товары, а именно на плодоовощную продукцию и иные продукты питания. Также падение цен зафиксировано и в секторе услуг, которое оценивается в минус 0,09%. Если же говорить о непродовольственных товарах, то здесь цены по сравнению с прошлой неделей остались неизменными. Ранее в Центробанке РФ оценили уровень возможной инфляции в России в 2023 году в диапазоне 5-7%. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что во втором квартале текущего года инфляция может приблизиться к отметке в 4%, передает RT.