«Украина.ру»: российские войска штурмуют Хромово под Бахмутом 01 марта 2023 в 23:00 Размер текста - 17 + Армия России начала штурм поселка Хромово Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Войска армии России штурмуют важный населенный пункт Хромова под Бахмутом (Артемовск). Об этом сообщает интернет-издание «Украина.ру», отмечая, что при потере Хромово ВСУ утратят контроль над последней дорогой в Бахмут. «Из Артемовска передают, что прямо сейчас идет мощный штурм Хромово. Значимость данного поселка для артемовской группировки ВСУ критическая: Хромово расположено на последней дороге, по которой идет снабжение нацистов», — передает «Украина.ру» в своем telegram-канале. Бои за Бахмут, которые идут с августа 2022 года, идут к своему завершению. 1 марта в первую половину дня военкоры сообщали, что бойцам ЧВК «Вагнера» остался один километр до населенного пункта Хромово. Войска армии России штурмуют важный населенный пункт Хромова под Бахмутом (Артемовск). Об этом сообщает интернет-издание «Украина.ру», отмечая, что при потере Хромово ВСУ утратят контроль над последней дорогой в Бахмут. «Из Артемовска передают, что прямо сейчас идет мощный штурм Хромово. Значимость данного поселка для артемовской группировки ВСУ критическая: Хромово расположено на последней дороге, по которой идет снабжение нацистов», — передает «Украина.ру» в своем telegram-канале. Бои за Бахмут, которые идут с августа 2022 года, идут к своему завершению. 1 марта в первую половину дня военкоры сообщали, что бойцам ЧВК «Вагнера» остался один километр до населенного пункта Хромово. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям