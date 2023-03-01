«Украина.ру»: российские войска штурмуют Хромово под Бахмутом

Войска армии России штурмуют важный населенный пункт Хромова под Бахмутом (Артемовск). Об этом сообщает интернет-издание «Украина.ру», отмечая, что при потере Хромово ВСУ утратят контроль над последней дорогой в Бахмут.
«Из Артемовска передают, что прямо сейчас идет мощный штурм Хромово. Значимость данного поселка для артемовской группировки ВСУ критическая: Хромово расположено на последней дороге, по которой идет снабжение нацистов», — передает «Украина.ру» в своем telegram-канале.
Бои за Бахмут, которые идут с августа 2022 года, идут к своему завершению. 1 марта в первую половину дня военкоры сообщали, что бойцам ЧВК «Вагнера» остался один километр до населенного пункта Хромово.
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