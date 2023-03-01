01 марта 2023

«Украина.ру»: российские войска штурмуют Хромово под Бахмутом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полигон ТВВИКУ. Тюмень, зима, военные, оружие, стрельба, сво, специальная военная операция
Армия России начала штурм поселка Хромово Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Войска армии России штурмуют важный населенный пункт Хромова под Бахмутом (Артемовск). Об этом сообщает интернет-издание «Украина.ру», отмечая, что при потере Хромово ВСУ утратят контроль над последней дорогой в Бахмут.

«Из Артемовска передают, что прямо сейчас идет мощный штурм Хромово. Значимость данного поселка для артемовской группировки ВСУ критическая: Хромово расположено на последней дороге, по которой идет снабжение нацистов», — передает «Украина.ру» в своем telegram-канале.

Бои за Бахмут, которые идут с августа 2022 года, идут к своему завершению. 1 марта в первую половину дня военкоры сообщали, что бойцам ЧВК «Вагнера» остался один километр до населенного пункта Хромово.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Войска армии России штурмуют важный населенный пункт Хромова под Бахмутом (Артемовск). Об этом сообщает интернет-издание «Украина.ру», отмечая, что при потере Хромово ВСУ утратят контроль над последней дорогой в Бахмут. «Из Артемовска передают, что прямо сейчас идет мощный штурм Хромово. Значимость данного поселка для артемовской группировки ВСУ критическая: Хромово расположено на последней дороге, по которой идет снабжение нацистов», — передает «Украина.ру» в своем telegram-канале. Бои за Бахмут, которые идут с августа 2022 года, идут к своему завершению. 1 марта в первую половину дня военкоры сообщали, что бойцам ЧВК «Вагнера» остался один километр до населенного пункта Хромово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...