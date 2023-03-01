Reuters: в Бахмуте сложилась «угрожающая» ситуация для ВСУ

02 марта 2023 в 08:29 Размер текста - 17 +

В Верховной раде Украины считают, что за Бахмут не нужно сражаться до последнего Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине признали, что ситуация в Бахмуте (Артемовске) является «угрожающей» для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на депутата Верховной рады Сергея Рахманина. Он считает, что значимость Бахмута не так высока, чтобы сражаться за него до конца. «Я бы не сказал, что ситуация критическая, но она угрожающая», — заявил Сергей Рахманин. Его цитирует агентство Reuters. В настоящий момент за город ведутся ожесточенные бои, но Рахманин считает, что украинская армия не должна отстаивать Бахмут любой ценой. Многие украинские бойцы также считают, что город необходимо оставить. Командир украинских войск «Мадьяр» рассказал, что Украина несет колоссальные потери в Бахмуте каждый день, передает Nation News. Потери украинской стороны за сутки могут составлять более роты. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Киев потерял на этом участке около 70% своих наиболее подготовленных подразделений, передает RT. Военный эксперт Алексей Суконкин отметил большой вклад ЧВК «Вагнер» в боях за город, передают «Дни.ру».

На Украине признали, что ситуация в Бахмуте (Артемовске) является «угрожающей» для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на депутата Верховной рады Сергея Рахманина. Он считает, что значимость Бахмута не так высока, чтобы сражаться за него до конца. «Я бы не сказал, что ситуация критическая, но она угрожающая», — заявил Сергей Рахманин. Его цитирует агентство Reuters. В настоящий момент за город ведутся ожесточенные бои, но Рахманин считает, что украинская армия не должна отстаивать Бахмут любой ценой. Многие украинские бойцы также считают, что город необходимо оставить. Командир украинских войск «Мадьяр» рассказал, что Украина несет колоссальные потери в Бахмуте каждый день, передает Nation News. Потери украинской стороны за сутки могут составлять более роты. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Киев потерял на этом участке около 70% своих наиболее подготовленных подразделений, передает RT. Военный эксперт Алексей Суконкин отметил большой вклад ЧВК «Вагнер» в боях за город, передают «Дни.ру».