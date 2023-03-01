01 марта 2023

Флорист Сухаржевский раскрыл, как сэкономить на цветах к 8 марта

Флорист Сухаржевский: цветы к 8 марта дешевле купить на следующий день после праздника
© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы выгоднее покупать после праздника, считает флорист Георгий Сухаржевский Фото:

Чтобы сэкономить на цветах на 8 марта, их можно купить на следующий день после праздника. Об этом рассказал флорист Георгий Сухаржевский. Он отметил, что перед праздником цветочные магазины завышают цены.

«Если прийти в цветочный магазин на следующий день после праздника, то можно купить букет дешевле. До 8 Марта цветы будут только дорожать, но уже 9 марта те магазины, которые закупили товара больше, чем им нужно, скорее всего, устроят большую распродажу», — рассказал Георгий Сухаржевский в интервью радио Sputnik.

Он также отметил, что цветы можно было купить дешевле в конце февраля, но сейчас цены уже начали расти. Поэтому покупка цветов заранее не поможет сэкономить деньги.

Продавец цветов из Ямала также назвала способ сэкономить на цветах к празднику. Она порекомендовала дарить комнатные цветы вместо букетов, цена на них не вырастает к 8 марта. К тому же, они будут радовать получательницу подарка значительно дольше, чем срезанные цветы.

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Чтобы сэкономить на цветах на 8 марта, их можно купить на следующий день после праздника. Об этом рассказал флорист Георгий Сухаржевский. Он отметил, что перед праздником цветочные магазины завышают цены. «Если прийти в цветочный магазин на следующий день после праздника, то можно купить букет дешевле. До 8 Марта цветы будут только дорожать, но уже 9 марта те магазины, которые закупили товара больше, чем им нужно, скорее всего, устроят большую распродажу», — рассказал Георгий Сухаржевский в интервью радио Sputnik. Он также отметил, что цветы можно было купить дешевле в конце февраля, но сейчас цены уже начали расти. Поэтому покупка цветов заранее не поможет сэкономить деньги. Продавец цветов из Ямала также назвала способ сэкономить на цветах к празднику. Она порекомендовала дарить комнатные цветы вместо букетов, цена на них не вырастает к 8 марта. К тому же, они будут радовать получательницу подарка значительно дольше, чем срезанные цветы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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