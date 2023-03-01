01 марта 2023

Мэр Перми Демкин отменил прямой эфир с жителями

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей Авиационного техникума. Пермь, демкин алексей
Новую дату эфира Алексей Демкин скажет позднее Фото:

Намеченный на 2 марта прямой эфир главы Перми Алексея Демкина в соцсети «ВКонтакте» отменяется. Общение состоится в другое время, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Прямой эфир переносится на другую дату. Произошло изменение мероприятий в рабочем графике», — пояснили в пресс-службе. О том, когда состоится общение, глава объявит отдельно.

Алексей Демкин анонсировал общение с жителями 28 февраля. Он предложил пермякам присылать вопросы в его аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Последний раз мэр отвечал на вопросы горожан в конце 2022 года. Тогда общение тоже удалось не с первого раза: из-за накладки мероприятий Демкин переносил эфир.

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Намеченный на 2 марта прямой эфир главы Перми Алексея Демкина в соцсети «ВКонтакте» отменяется. Общение состоится в другое время, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «Прямой эфир переносится на другую дату. Произошло изменение мероприятий в рабочем графике», — пояснили в пресс-службе. О том, когда состоится общение, глава объявит отдельно. Алексей Демкин анонсировал общение с жителями 28 февраля. Он предложил пермякам присылать вопросы в его аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Последний раз мэр отвечал на вопросы горожан в конце 2022 года. Тогда общение тоже удалось не с первого раза: из-за накладки мероприятий Демкин переносил эфир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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