Мэр Перми Демкин отменил прямой эфир с жителями

02 марта 2023 в 09:29 Размер текста - 17 +

Новую дату эфира Алексей Демкин скажет позднее Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Намеченный на 2 марта прямой эфир главы Перми Алексея Демкина в соцсети «ВКонтакте» отменяется. Общение состоится в другое время, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «Прямой эфир переносится на другую дату. Произошло изменение мероприятий в рабочем графике», — пояснили в пресс-службе. О том, когда состоится общение, глава объявит отдельно. Алексей Демкин анонсировал общение с жителями 28 февраля. Он предложил пермякам присылать вопросы в его аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Последний раз мэр отвечал на вопросы горожан в конце 2022 года. Тогда общение тоже удалось не с первого раза: из-за накладки мероприятий Демкин переносил эфир.

Намеченный на 2 марта прямой эфир главы Перми Алексея Демкина в соцсети «ВКонтакте» отменяется. Общение состоится в другое время, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «Прямой эфир переносится на другую дату. Произошло изменение мероприятий в рабочем графике», — пояснили в пресс-службе. О том, когда состоится общение, глава объявит отдельно. Алексей Демкин анонсировал общение с жителями 28 февраля. Он предложил пермякам присылать вопросы в его аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Последний раз мэр отвечал на вопросы горожан в конце 2022 года. Тогда общение тоже удалось не с первого раза: из-за накладки мероприятий Демкин переносил эфир.