В Кургане после череды повышения цен на топливо оно стало дешеветь

Цены на дизель не снижались с ноября 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане после регулярного повышения цен на топлива зафиксировали снижение средней стоимости дизеля и бензина марки АИ-92. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«В Кургане снизилась средняя цена за литр бензина марки АИ-92. Сейчас она составляет 44 рубля. Это на 2% ниже, чем в феврале 2023 года. Дизельное топливо подешевело на 1% с февраля 2023 года и сейчас за литр придется заплатить в среднем 59 рублей», — указано на сайте Свердловскстата.

Снижения цен на дизель не было с ноября 2022 года. До понижения специалисты службы госстатистики регулярно фиксировали повышение или стагнацию стоимости топлива в Кургане. Дизель по своей средней цене приближался к стоимости бензина премиум класса марки АИ-98, стоимость которого осталась на прежнем уровне и составила 60 рублей. АИ-95 также не изменился в цене. Курганцам придется заплатить за литр 48 рублей в среднем.

Ранее URA.RU писало, что на курганских заправках снизилась стоимость самого дешевого бензина. Цена изменилась менее чем на 1%. Остальные марки топлива к тому времени остались на том же уровне цен, что и ранее.