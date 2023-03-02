Дмитрий Медведев посетит Белоярскую атомную электростанцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительственный самолет с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым на борту приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Это следует из данных сервиса Flightradar.

Самолет специального летного отряда «Россия», который обеспечивает перевозку первых лиц страны, вылетел из московского аэропорта Внуково в 10:31 по местному времени, а приземлился, судя по карте полета, в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Время полета составило 2 часа 7 минут. На то, что визит правительственный, указывает также отсутствие пункта назначения.

Источники URA.RU ранее сообщали о возможном визите Дмитрия Медведева в Свердловскую область. Инсайдеры в региональном правительстве уверены, что 2 марта Медведев планирует провести закрытое заседание с представителями атомной отрасли. Оно пройдет на площадке Белоярской атомной электростанции (БАЭС). Свердловская полиция перед приездом Медведева начала работать в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные провокации и обеспечить безопасность визита.