Бориса Дубровского хотят признать банкротом из-за долга в 37 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский экс-губернатор Борис Дубровский подал ходатайство в арбитражный суд региона с просьбой предоставить ему отсрочку по выплате долга в размере 37 млн рублей, чтобы избежать личного банкротства. Данные об этом появились в картотеке дел суда в рамках процесса банкротства ПО «Монтажник».

Согласно базе данных суда, заявление Дубровским подано 1 марта и пока не принято к производству. Долг у челябинского экс-губернатора перед ПО «Монтажник» возник, когда конкурсный управляющий Елена Соломка добилась признания незаконной сделки, согласно которой с декабря 2019 года по июнь 2020 со счетов «Монтажника» Дубровскому было перечислено свыше 37 млн рублей.

Суд постановил, что Дубровский должен вернуть деньги компании, но он не исполнил это требование. Для конкурсных управляющих ПО «Монтажник» это стало основанием начать процедуру банкротства.

Семья Дубровского приобрела «Монтажник» в 2018 году для строительства в Челябинске конгресс-холла для саммитов ШОС и БРИКС. Когда было освоено несколько миллиардов рублей из бюджета области, стройку заморозили.

В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился. Кредиторы взыскивают с фирмы экс-губернатора около 2 млрд рублей. Из них порядка 1 млрд с самого Дубровского и его сына Александра Дубровского. Дубровский-младший уже признан банкротом, Дубровский-старший сейчас проживает за рубежом.

Заявление Дубровский подал 1 марта, и пока оно не принято к производству Скрин СБИС