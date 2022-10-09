Челябинский экс-губернатор проиграл суд за 37 млн рублей

10 октября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому не удалось признать законной сделку о перечислении ему почти 40 млн рублей от контролируемого семьей экс-чиновника ПО «Монтажник». Это следует из базы судебных дел. «Признать совершенные АО „Производственное объединение Монтажник“ в период с 13.12.2019 по 03.06.2020 платежи в пользу Дубровского Бориса Александровича на общую сумму 37 млн 314 тыс. 829 рублей недействительными сделками. Применить последствия недействительности сделки. Взыскать с Дубровского Б. А. в пользу ПО „Монтажник“ 37 млн 314 тыс. 829 рублей. Признать с момента возврата полученного по недействительным сделкам за Дубровским Борисом Александровичем право на удовлетворение требования к должнику в размере этой суммы в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Дубровский пытался оспорить признание областным арбитражем недействительными сделок перечисления более чем 37,3 млн рублей на свои счета, сделанные подконтрольным семье экс-чиновника ПО «Монтажник». По требованию конкурсного управляющего Елены Соломки бывшего главу области обязали вернуть эти деньги обанкротившейся компании. Аналогичное решение по инициативе Соломки было принято и по сделкам на 73 млн рублей. Семья экс-губернатора приобрела компанию, когда Дубровский-старший занимал пост главы области — в 2017 году. Фирма получила подряд на строительство конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. В проект вложили 4,5 млрд рублей из казны региона, но после нулевого цикла работы заморозили, и возбудили уголовные дела. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. 10 июня в компании ввели конкурсное производство, долги перед кредиторами оцениваются примерно в 1,5 млрд рублей. Экс-руководитель «Монтажника» Алексей Павлюк арестован по обвинению в мошенничестве и невыплате зарплаты, он винит во всем работодателей. Сам Дубровский находится за пределами РФ, представители его семьи отказываются от общения со СМИ по поводу дела о банкротстве «Монтажника». Конкурсный управляющий заявила URA.RU, что не комментирует обстоятельства дела.