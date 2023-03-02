В Госдуме потребовали сменить статус СВО из-за диверсантов в Брянской области

02 марта 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Освобождение Украины стоит продолжать в рамках контртеррористической операции Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область Депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия» после нападения украинских диверсантов на населенные пункты в Брянской области призывают сменить статус СВО: со специальной военной на контртеррористическую операцию (КТО). С таким заявлением выступил в разговоре с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. «Я уверен, что нас сейчас ждут серьезные решения, изменения на фронтах СВО. Потому что это уже переходит все границы в прямом и переносном смысле этого слова. Партия „Справедливая Россия“ и наш лидер Сергей Миронов давно заявляли о том, что необходимо изменение статуса специальной военной операции на контртеррористическую», — заявил депутат корреспонденту агентства. Гусев также уточнил, чем отличается КТО от спецоперации. «Отличие состоит в том, что при КТО основной целью является уничтожение руководства этих самых преступных группировок. В данном случае речь идет о наших противниках с украинской стороны», — пояснил он. Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Брянской области 2 марта. В Климовском районе, граничащем с Украиной, они открыли огонь по гражданам. Telegram-каналы также сообщали, что боевики взяли группу людей в заложники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия» после нападения украинских диверсантов на населенные пункты в Брянской области призывают сменить статус СВО: со специальной военной на контртеррористическую операцию (КТО). С таким заявлением выступил в разговоре с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. «Я уверен, что нас сейчас ждут серьезные решения, изменения на фронтах СВО. Потому что это уже переходит все границы в прямом и переносном смысле этого слова. Партия „Справедливая Россия“ и наш лидер Сергей Миронов давно заявляли о том, что необходимо изменение статуса специальной военной операции на контртеррористическую», — заявил депутат корреспонденту агентства. Гусев также уточнил, чем отличается КТО от спецоперации. «Отличие состоит в том, что при КТО основной целью является уничтожение руководства этих самых преступных группировок. В данном случае речь идет о наших противниках с украинской стороны», — пояснил он. Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Брянской области 2 марта. В Климовском районе, граничащем с Украиной, они открыли огонь по гражданам. Telegram-каналы также сообщали, что боевики взяли группу людей в заложники.