«Мемориал Романовых» просит защиты у правительства РФ и свердловского губернатора

О том, что мемориал Романовых требует защиты, представители фонда говорили давно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Тайна убийства царской семьи в Екатеринбурге

Благотворительный фонд «Мемориал Романовых» собирает подписи, чтобы противостоять РПЦ, которую подозревает в подготовке строительства православного храма на месте обнаружения останков семьи Николая II. Речь идет о Поросенковом Логе на территории Железнодорожного лесопарка в Екатеринбурге. Подписи собираются передать в правительство РФ и свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву.

«Пока собираем подписи, чтобы использовать все правовые методы. Они будут переданы господину Куйвашеву, но это чисто формальная сторона — все-таки земля областная. Также это будет правительство РФ, третий экземпляр [подписей] останется у нас», — рассказал корреспонденту URA.RU директор фонда Илья Коровин.

Как пояснил Коровин, организация обеспокоена тем, что на месте обнаружения останков семьи Николая II компания «Геоинкарт» успела пробурить 11 скважин из 40. По мнению Коровина, площадку готовят под строительства храма. Чтобы помешать этому, фонд начал сбор подписей среди тех, кому небезразлична судьба мемориала царской семьи.

«Мы четыре дня собираем подписи. Школьникам мы об этом расскажем сами, также проведем работу с жителями ближайших районов. Планируем встретиться с ними в цивилизованной обстановке — не на мемориале, а в теплом помещении, чтобы им было удобно», — поделился планами Коровин.

Ранее Екатеринбургская епархия предложила правительству Свердловской области передать ей Поросенков Лог, где были обнаружены останки последнего императора Николая II и членов его семьи. Подлинность находки подтвердили в Следственном комитете РФ в 2018 году. При этом сама РПЦ до сих пор не признала останки царской семьи подлинными: в 2022 году Священный синод, где должны озвучить решение, переносился несколько раз.