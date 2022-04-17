В РПЦ снова отложили признание останков царской семьи Романовых

Признание останков Романовых перенесли на осень-зиму 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Решение о признании останков царской семьи Романовых, которые были найдены под Екатеринбургом, откладывается. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) перенес проведение Архиерейского собора, где и должен был решиться данный вопрос, из-за невозможности прибыть в Москву. Сообщение об этом размещено на сайте Русской Православной Церкви.

«В связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, перенести сроки его проведения на осенний или зимний период 2022 года», — заявили представители РПЦ,

В сообщении также подчеркивается, что обсуждение о конкретных сроках Архиерейского Собора будет проводится на летнем заседании Священного Синода. Ранее признание должно было состояться в мае 2022 года.

Мы подробно рассказывало о поиске останков царя Николая II и его семьи, которые были расстреляна в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 17 июня 1918 года. Тогда тела царской семьи вывезли за город и захоронены. В 2017 году представители РПЦ заявили, что могут подтвердить, что скелеты, найденные в урочище Поросенков Лог, принадлежат Романовым. Летом 2018 года СК выступил с заявлением о подлинности останков, предоставив результаты проведенной экспертиз.

Священный Синод готов был признать останки еще в ноябре 2021 года, но Архиерейский собор перенесли на май 2022 года в связи со сложной эпидемической обстановкой. В марте 2022 года Русская православная церковь сообщила, что обладает достаточными доказательствами того, что под Екатеринбургом действительно нашли останки императора Николая II и его семьи, и готова признать их в мае 2022 года.

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