Глава МИД Эстонии хочет поставить ядерное оружие Украине

02 марта 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Страны НАТО могут поставить Украине ядерное оружие в крайней мере, заявил Урмас Рейнсалу Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО могут рассмотреть вопрос о поставке Украине ядерного оружия для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, отмечая, что такое решение на данный момент невозможно из-за правил НАТО. «Честно говоря, единственной гарантией, кроме НАТО, была бы поставка ядерного оружия в Украину», — заявил Урмас Рейнсалу. Его слова приводит американский журнал Newsweek . В то же время Рейнсалу отметил, что поставка ядерного оружия Украине невозможна и нежелательна из-за действующего обязательства стран НАТО ограничить распространение ядерного оружия. Он также заявил, что вступление Украины НАТО может привести к новым боевым действиям, в которых будут непосредственно участвовать западные страны. Вступление Украины в НАТО может привести к мировой войне. На данный момент Украина не располагает ядерным оружием. Однако осенью 2022 года была опасность того, что Украина применит «грязную бомбу», при взрыве которой территория заражается ядерным веществами. Это отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу. В Минобороны РФ добавили, что Украина может взорвать «грязную бомбу», обвинив при этом Россию.

Страны НАТО могут рассмотреть вопрос о поставке Украине ядерного оружия для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, отмечая, что такое решение на данный момент невозможно из-за правил НАТО. «Честно говоря, единственной гарантией, кроме НАТО, была бы поставка ядерного оружия в Украину», — заявил Урмас Рейнсалу. Его слова приводит американский журнал Newsweek. В то же время Рейнсалу отметил, что поставка ядерного оружия Украине невозможна и нежелательна из-за действующего обязательства стран НАТО ограничить распространение ядерного оружия. Он также заявил, что вступление Украины НАТО может привести к новым боевым действиям, в которых будут непосредственно участвовать западные страны. Вступление Украины в НАТО может привести к мировой войне. На данный момент Украина не располагает ядерным оружием. Однако осенью 2022 года была опасность того, что Украина применит «грязную бомбу», при взрыве которой территория заражается ядерным веществами. Это отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу. В Минобороны РФ добавили, что Украина может взорвать «грязную бомбу», обвинив при этом Россию.