В Госдуме предложили объявить войну Украине

Депутат Госдумы Соболев: необходимо вести настоящую войну против Украины
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В Госдуме предложили начать войну против Украины Фото:
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Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

России необходимо заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну против Украины. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Никаких красных линий в отношении Украины у нас не осталось. И нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну», — приводит слова депутата News.ru.

Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа украинских националистов проникла в Брянскую область и обстреляла автомобиль, в результате нападения ранен ребенок, один человек погиб. Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что киевский режим движется путем чеченского террориста Шамиля Басаева, так же прибегая к актам терроризма.

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России необходимо заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну против Украины. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. «Никаких красных линий в отношении Украины у нас не осталось. И нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну», — приводит слова депутата News.ru. Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа украинских националистов проникла в Брянскую область и обстреляла автомобиль, в результате нападения ранен ребенок, один человек погиб. Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что киевский режим движется путем чеченского террориста Шамиля Басаева, так же прибегая к актам терроризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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