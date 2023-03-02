В Госдуме предложили объявить войну Украине

России необходимо заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну против Украины. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
«Никаких красных линий в отношении Украины у нас не осталось. И нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну», — приводит слова депутата News.ru.
Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа украинских националистов проникла в Брянскую область и обстреляла автомобиль, в результате нападения ранен ребенок, один человек погиб. Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что киевский режим движется путем чеченского террориста Шамиля Басаева, так же прибегая к актам терроризма.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!