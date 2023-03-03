Украинский командир заявил о приказе покинуть Бахмут

03 марта 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Украинский командир рассказал, что его подразделение получило приказ покинуть Бахмут Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одно из подразделений ВСУ получило приказ покинуть Бахмут (Артемовск). Об этом заявил командир украинских войск с позывным «Мадьяр». «Ночью 2 марта подразделение „Птицы Мадьяра“ получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место», — заявил «Мадьяр» на видео в своем telegram-канале. Он заявил, что, как военный, не комментирует приказы командования. Депутат Верховной Рады Сергей Рахманин ранее заявил, что украинской армии придется оставить Бахмут. Он отметил, что ситуация в городе критическая, а его оборона не стоит затрачиваемых усилий, передает RT.

Одно из подразделений ВСУ получило приказ покинуть Бахмут (Артемовск). Об этом заявил командир украинских войск с позывным «Мадьяр». «Ночью 2 марта подразделение „Птицы Мадьяра“ получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место», — заявил «Мадьяр» на видео в своем telegram-канале. Он заявил, что, как военный, не комментирует приказы командования. Депутат Верховной Рады Сергей Рахманин ранее заявил, что украинской армии придется оставить Бахмут. Он отметил, что ситуация в городе критическая, а его оборона не стоит затрачиваемых усилий, передает RT.