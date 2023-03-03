Украинский командир заявил о приказе покинуть Бахмут

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, stock
Украинский командир рассказал, что его подразделение получило приказ покинуть Бахмут Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Одно из подразделений ВСУ получило приказ покинуть Бахмут (Артемовск). Об этом заявил командир украинских войск с позывным «Мадьяр».

«Ночью 2 марта подразделение „Птицы Мадьяра“ получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место», — заявил «Мадьяр» на видео в своем telegram-канале. Он заявил, что, как военный, не комментирует приказы командования.

Депутат Верховной Рады Сергей Рахманин ранее заявил, что украинской армии придется оставить Бахмут. Он отметил, что ситуация в городе критическая, а его оборона не стоит затрачиваемых усилий, передает RT.

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Одно из подразделений ВСУ получило приказ покинуть Бахмут (Артемовск). Об этом заявил командир украинских войск с позывным «Мадьяр». «Ночью 2 марта подразделение „Птицы Мадьяра“ получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место», — заявил «Мадьяр» на видео в своем telegram-канале. Он заявил, что, как военный, не комментирует приказы командования. Депутат Верховной Рады Сергей Рахманин ранее заявил, что украинской армии придется оставить Бахмут. Он отметил, что ситуация в городе критическая, а его оборона не стоит затрачиваемых усилий, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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