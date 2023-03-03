Украинский командир заявил о приказе покинуть Бахмут

Украинский командир рассказал, что его подразделение получило приказ покинуть Бахмут
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Одно из подразделений ВСУ получило приказ покинуть Бахмут (Артемовск). Об этом заявил командир украинских войск с позывным «Мадьяр».
«Ночью 2 марта подразделение „Птицы Мадьяра“ получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место», — заявил «Мадьяр» на видео в своем telegram-канале. Он заявил, что, как военный, не комментирует приказы командования.
Депутат Верховной Рады Сергей Рахманин ранее заявил, что украинской армии придется оставить Бахмут. Он отметил, что ситуация в городе критическая, а его оборона не стоит затрачиваемых усилий, передает RT.
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