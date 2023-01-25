Перевозчики потребовали резкого удорожания проезда в Екатеринбурге

Перевозчики считают, что индексация на рубль не отобьет их траты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перевозчики потребовали резкого увеличения стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга — с 32-х до 36-38 рублей, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, чиновники не стали менять решение, озвученное еще в конце прошлого года.

На декабрьской пресс-конференции мэр Алексей Орлов анонсировал, что проезд подорожает до 33 рублей. По неофициальным данным, решение было принято еще в октябре — на совещании о долгах муниципального «Гортранса».

«В декабре перевозчики направляли в мэрию свои предложения [по индексации]. Они настаивали, что проезд должен стоить минимум 36-38 рублей», — поделился источник. Второй собеседник, близкий к муниципальной власти, это подтвердил. «Для перевозчика рубль — это ничто. К тому же надо понимать, что при индексации льготы никуда не денутся и большинство пассажиров будут ездить за те же, условно, 26 рублей, что и сейчас. И эффект от реформы размажется», — сказал источник.

Телефон директора «Гортранса» (обслуживает автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты) Сергея Нугаева на момент публикации был на автоответчике. Корреспондент также попытался связаться с руководителями частных компаний. Но в момент обзвона никого из них не было на рабочем месте. Собеседник в руководстве одного из предприятий заявил, что не слышал, чтобы его фирма направляла чиновникам предложения о новых ценах на проезд. «Но могу подтвердить, что 33 рубля и близко не покрывают себестоимость поездки», — отметил источник.

В пресс-службе мэрии, отвечая на вопрос о требованиях перевозчиков, лишь заявили, что изменение тарифов — прерогатива Региональной энергетической комиссии (РЭК). На сайте ведомства пока не опубликована информация, когда будет рассмотрен вопрос об увеличении стоимости проезда. Вероятно, это произойдет к 15 февраля.

Предыдущее повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга было в феврале 2022-го. Тогда стоимость одной поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах увеличилась с 28 до 32 рублей (то есть как в метро). Чтобы сгладить эффект от реформы, власти ввели единый проездной на все виды транспорта. По словам чиновников, льготы будут и в этот раз.