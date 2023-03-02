Сквер в Екатеринбурге назовут именем донецкого Героя России

03 марта 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Владимира Жогу в ДНР считают национальным героем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один из скверов Екатеринбурга могут назвать именем донецкого Героя России Владимира Жоги. Например, его имя может носить сквер на улице Минометчиков, рассказал URA.RU председатель правления свердловского областного Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко. «Свердловская областная организация Союза ветеранов Афганистана выступила с инициативой о присвоении имени Героя России Владимира Жоги одному из скверов в Екатеринбурге. Владимир Жога — герой, который погиб пятого марта 2022 года в Волновахе, обеспечивая коридор для мирных жителей, чтобы они могли выйти из-под обстрела. Он выполнил с честью и до конца свой воинский долг», — объяснил Бабенко. По мнению афганцев, имя Жоги может носить сквер на улице Минометчиков. Но не исключается и любое другое общественное пространство — например, аллея. Бабенко отметил, что Союз ветеранов Афганистана рассчитывает на поддержку главы Екатеринбурга Алексея Орлова, в чьем ведении находятся вопросы топонимики. Владимир Жога — командир отдельного разведывательного батальона «Спарта». Состоял в ополчении ДНР с первых дней СВО. Гвардии полковник погиб пятого марта 2022 года в Волновахе от смертельного ранения, обеспечивая мирным жителям выход из населенного пункта. Указом Президента России Владимира Путина за героизм и мужество, проявленные при исполнении долга, Владимиру Жоге посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из скверов Екатеринбурга могут назвать именем донецкого Героя России Владимира Жоги. Например, его имя может носить сквер на улице Минометчиков, рассказал URA.RU председатель правления свердловского областного Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко. «Свердловская областная организация Союза ветеранов Афганистана выступила с инициативой о присвоении имени Героя России Владимира Жоги одному из скверов в Екатеринбурге. Владимир Жога — герой, который погиб пятого марта 2022 года в Волновахе, обеспечивая коридор для мирных жителей, чтобы они могли выйти из-под обстрела. Он выполнил с честью и до конца свой воинский долг», — объяснил Бабенко. По мнению афганцев, имя Жоги может носить сквер на улице Минометчиков. Но не исключается и любое другое общественное пространство — например, аллея. Бабенко отметил, что Союз ветеранов Афганистана рассчитывает на поддержку главы Екатеринбурга Алексея Орлова, в чьем ведении находятся вопросы топонимики. Владимир Жога — командир отдельного разведывательного батальона «Спарта». Состоял в ополчении ДНР с первых дней СВО. Гвардии полковник погиб пятого марта 2022 года в Волновахе от смертельного ранения, обеспечивая мирным жителям выход из населенного пункта. Указом Президента России Владимира Путина за героизм и мужество, проявленные при исполнении долга, Владимиру Жоге посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.